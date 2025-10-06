トップオピニオンViewpoint中国のグレーゾーン戦争　平時からサイバー攻撃継続　経済・情報も統合し影響力工作
中国のグレーゾーン戦争　平時からサイバー攻撃継続　経済・情報も統合し影響力工作

仏国立安全保障防衛研究センター上席フェロー　新田　容子

By 新田 容子

中国は「継続的なグレーゾーン戦争」を国家戦略として展開し、平時と戦時の境界を意図的に曖昧化しながらサイバー作戦を国家機能に組み込んでいる。【...全文を読む】

🔒こちらの記事は会員向け記事です。
