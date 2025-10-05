トップオピニオンViewpoint大阪・関西万博に行ってきた 灼熱地獄を耐えた来場者 不満表現する良い方法ないか？ Viewpoint 大阪・関西万博に行ってきた 灼熱地獄を耐えた来場者 不満表現する良い方法ないか？ 沖縄大学教授 宮城 能彦 タグ会員向け 2025年10月6日 07時19分 By 宮城 能彦 XLINEFacebookEmailPrint 当初行くつもりはなかったが、知り合いから入場券をもらったことや、社会学者の端くれとしてやはり自分の目で見て体験しないと何も言えないと思ったからである。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事中国共産党との共存は不可能 うその上に築かれた政権 閉鎖的で一方通行の対米関係 人気記事 Viewpoint 中国共産党との共存は不可能 うその上に築かれた政権 閉鎖的で一方通行の対米関係 Viewpoint 米大統領候補が描く国際貿易 Viewpoint 米民主党全国委員長にマーティン氏 ドナー優先から労働者層重視へ Viewpoint 「北朝鮮人権映画祭」の２作品 Viewpoint 「倒閉潮」に見る中国の生き地獄 Viewpoint 米国は中国に厳しい姿勢貫け 北京はジェノサイド政権 Viewpoint トランプ氏とマッキンリーの共通点 高率関税で自国産業保護 Viewpoint トランプ氏は自由貿易を捨てたか？ デジタル貿易は自由化継続 情報統制行う中国にどう対応 新着記事 Viewpoint 中国共産党との共存は不可能 うその上に築かれた政権 閉鎖的で一方通行の対米関係 Viewpoint 「仕方がない」で動く歴史と人生 非凡な人間でも不可避 必然より圧倒的に多い偶然 Viewpoint 「迷える少女たち」へ キャリア指向強める女性たち 結婚・家庭に導く取り組みを Viewpoint 同調圧力強める世論調査報道 民主主義の健全性損なう恐れも Viewpoint 将来の米大統領候補カーク氏は殉教 リベラルな社会に警鐘 保守派の中心的キリスト教徒 Viewpoint モディ・インド首相訪日の成果 新たな投資目標を設定 先端技術分野での連携深化 Viewpoint 「人生会議」が抱える難題 終末医療の選択 誰が決定？ Viewpoint 中国「抗日戦勝利」パレードの意味 米欧主導の国際秩序に挑戦 欧亜大陸での大国結集を許すな TOP記事（全期間） Viewpoint 対中債務に苦しむパキスタン 中パ経済回廊が大きな負担に Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 新たな露朝のサイバー協力関係 Viewpoint 北朝鮮とロシアの軍事的結び付き Viewpoint 「倒閉潮」に見る中国の生き地獄 Viewpoint 棄教を強要された家庭連合信徒 Viewpoint 「停戦合意」は危険な前例