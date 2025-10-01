トップオピニオンViewpoint中国共産党との共存は不可能　うその上に築かれた政権　閉鎖的で一方通行の対米関係
Viewpoint

中国共産党との共存は不可能　うその上に築かれた政権　閉鎖的で一方通行の対米関係

米ハドソン研究所中国センター所長　マイルズ・ユー

By マイルズ・ユー

市場の原則に従い、法の支配を尊重することを中国に期待し、困難であっても交渉によって、この共産主義国家・中国を民主的資本主義に引き込むという信念は、常に幻想だった。【...全文を読む】

🔒こちらの記事は会員向け記事です。
世界日報 日刊電子版購読申込み
spot_img
前の記事「仕方がない」で動く歴史と人生　非凡な人間でも不可避　必然より圧倒的に多い偶然

人気記事

新着記事

TOP記事（全期間）

世界日報社について

関連サイト

ワシントン・タイムズ・ジャパン
月刊Viewpoint online
デジタルSunday世界日報
サンデー世界日報の申込みはこちら
Viewpoint Books

姉妹紙

米紙ワシントン・タイムズ
韓国紙セゲイルボ

ソーシャルメディア

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
LINE登録こちら

©2025 The Sekai Nippo. All rights reserved.

Google Translate »