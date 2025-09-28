トップオピニオンViewpoint「迷える少女たち」へ　キャリア指向強める女性たち　結婚・家庭に導く取り組みを
Viewpoint

「迷える少女たち」へ　キャリア指向強める女性たち　結婚・家庭に導く取り組みを

米ワシントン・タイムズ論説エディター　ケリー・サドラー

By 編集部

「米国の女性は結婚をあきらめている」。これは、３月にウォール・ストリート・ジャーナル（ＷＳＪ）に掲載された論考のタイトルだ。ここでは、20代の女性が男性よりも大学に通い、家を購入すること、デートや結婚よりもキャリアや友人関係を優先していることを詳しく紹介している。【...全文を読む】

🔒こちらの記事は会員向け記事です。
世界日報 日刊電子版購読申込み
spot_img
前の記事同調圧力強める世論調査報道　民主主義の健全性損なう恐れも

人気記事

新着記事

TOP記事（全期間）

世界日報社について

関連サイト

ワシントン・タイムズ・ジャパン
月刊Viewpoint online
デジタルSunday世界日報
サンデー世界日報の申込みはこちら
Viewpoint Books

姉妹紙

米紙ワシントン・タイムズ
韓国紙セゲイルボ

ソーシャルメディア

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
LINE登録こちら

©2025 The Sekai Nippo. All rights reserved.

Google Translate »