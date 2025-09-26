同調圧力強める世論調査報道　民主主義の健全性損なう恐れも

世論調査は、民主主義社会において国民の意識を把握し、政策決定に反映させるための重要な手段だ。しかし、その方法、結果の扱われ方、報道の内容次第では、民主主義の健全性を損なう悪影響を及ぼしかねない。

人気重視の政治を助長

ＮＨＫの世論調査「石破首相 続投の賛否」で、年齢層別の有権者数と、年齢層別の回答率の間に大きな差があるにもかかわらず、調整を行わないまま賛成49％、反対40％と報告され、結果を疑問視する声が上がったのは記憶に新しい。なおＮＨＫが以前から回答率に合わせた調整を行っていないのは、調整によって少数意見が過大評価されてしまう可能性があるためで、こうした集計と分析の方法もある。

世論調査のイメージ

世論調査は集計方法より、対象者の抽出方法と結果の公開方法に課題を抱えている。

今どきは、無作為に電話をかけて回答してもらう方法が実情に合わなくなっている。見知らぬ電話番号からの着信を疑う人が多く、このため年齢層だけでなく、回答者の性質にも大きな偏りが出ていると考えた方がよいだろう。しかも偏りは、質問文の表現や選択肢の与え方、調査時期によって拡大されるので、統計的な誤差以上に実態を歪（ゆが）める可能性があり、調査結果が「世論」として報じられると国民だけでなく、政治家も誤った認識を抱く危険性がある。

結果が実態を比較的正しく反映していても問題が生じる。

支持率が高い意見や候補や政党に追随する「バンドワゴン効果」や、逆に低い支持率に同情票が集まる「アンダードッグ効果」が発生する。動向や選挙結果が「見えた」と感じられると、課題解決の意欲が減ったり投票意欲が低下する。報道が支持率の変動に注目し過ぎると、社会全体が短期的な「風速」に左右され、政策よりも人気が重視されるポピュリズム政治を助長する。

さらに、世論調査の報道は社会的な同調圧力を強める作用を持つ。「多数派はこう考えている」と繰り返し報じられることで、異なる意見を持つ人々が自らの声を表明しにくくなり多様な議論が損なわれる。これは民主主義の前提である言論の多様性に対する深刻な脅威だ。

こうした心配は杞憂（きゆう）ではない。民主党政権交代時の世論調査では、民主党圧勝ムードが形成され、著しいバンドワゴン効果が発生した。その後、東京都知事選でも報道各社が「舛添要一氏優勢」と報じたことで、他候補の主張に耳を傾けようとする気分が消えてしまい「投票前に勝敗が決まる」と批判された。ヒラリー・クリントン氏対ドナルド・トランプ氏の米大統領選や、英国の欧州連合（ＥＵ）離脱投票では、調査方法が適切ではなかったため投票直前まで結果と正反対の予想が報道され、世論調査への不信感が拡大した。そもそも長年にわたり世論調査が実態とかけ離れた石破茂首相期待論を発表していなければ、石破政権は存在しなかっただろう。

ガイドラインの整備を

世論調査の悪影響を少なくする対策は、次の３点にまとめられる。

まず電話調査が現実的ではなくなっているのだから、調査手法の多様化を進める必要がある。電話調査、インターネット調査、ビッグデータ分析などを組み合わせることで偏りを相互に補正できるだろう。

その上で、調査の透明性を確保しなければならない。質問文、調査手法、抽出方法、回答率、調査時期を必ず公開し、複数の調査結果を比較できるようにすることが望ましい。だが結果を読み取る国民のリテラシーが向上しないと効果は限定的だ。

さらに、結果報道についてのガイドラインを整備すべきだ。選挙運動への規制が日本よりはるかに少ないフランスだが、投票日前の一定期間は調査結果の公表が制限されている。公表の時期だけでなく、調査結果を石破首相讃美（さんび）記事に利用した朝日新聞のような報道姿勢も、このままで良いはずがない。

フランスの規制は１９７７年からで、日本でも２０００年代から弊害があからさまになっている。世論調査を行う報道機関が対策を講じないのは、調査結果で世論を誘導したいためではないかと勘繰られても仕方あるまい。