トップオピニオンViewpoint将来の米大統領候補カーク氏は殉教　リベラルな社会に警鐘　保守派の中心的キリスト教徒
Viewpoint

将来の米大統領候補カーク氏は殉教　リベラルな社会に警鐘　保守派の中心的キリスト教徒

エルドリッヂ研究所代表、政治学博士　ロバート・Ｄ・エルドリッヂ

By ロバート・Ｄ・エルドリッヂ

９月11日（日本時間）、「ターニング・ポイントＵＳＡ」という保守キリスト教団体のリーダーが暗殺された。２０１２年、18歳でその団体をつくったチャーリー・カーク氏（31）は、たった数年間でアメリカの保守系に活気を与え、16年大統領選の時、ドナルド・トランプ氏の勝利を助けるようになった。【...全文を読む】

