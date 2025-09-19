「人生会議」が抱える難題　終末医療の選択　誰が決定？

２０１８年に厚生労働省が策定した「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」は、欧米のアドバンス・ケア・プランニングを導入し、別名「人生会議」の名で呼ばれている。

人生会議とは、病を得た高齢者が残された日々の医療をどう選択するかのプロセスを表す。さかのぼれば１９８０年代には、がんの告知は一般的ではなく、今では当たり前とされるインフォームド・コンセントも普及していなかった。したがって、患者本人にとって、いかに長く生き延びるかはあっても、終点を意識した「残された日々」は存在しないはずであった。

花束を持つ高齢者女性と家族

延命か在宅死を希望か

日本では、戦前、肺結核は死の病であり、それは多くの文学を産んだ。正岡子規の『病床六尺』が一つの例だ。また、作家高見順ががんで死亡した60年代は、がんが不治の病の代表だった。高見順のがん闘病記はその後、多くの人のがん闘病記を生んだ。今はそのがんさえも、医療の向上により５年生存率は伸び、昔ほど怖（おそ）れる病ではなくなった。すなわち、現代の人は事故死でもない限り、病を得てから相当の期間を経て死を迎える人生に変わったのである。

これに関わる問題は、延命を希望するか、在宅死を希望するか等の選択を迫られるようになったことである。その医療の選択を毅然（きぜん）として自己判断で行える場合には問題は少ないが、病弱になってものの考え方が変わったり、何よりも、認知機能が落ちて自己決定が困難になったりする場合もあり、家族や医療等の関係者が話し合う必要が出てきた。人生会議とはそのための会議である。

がんの告知をしない時代には、決定に関わるのは、一番近い家族と医者に限られていた。その家族も、今は独居老人が増え、そもそも家族がいないか日常的に疎遠である場合が多くなり、医療関係者も、医師以上に長時間患者と接触する看護師の教育が向上し、福祉施設やサービスの関係者が家族以上に患者の実情を知る場合も増えてきた。そうなると、人生会議は、形式上の血縁者と医師だけ参加するのでは判断の間違いが起きよう。

医師は、生物学的に命を救うのが一番の職業的役割だが、家族や親友や看護師や福祉関係者は生物学的生死よりも、患者の納得がいく往生に重きを置くのが役割だろう。２０１９年に「自裁死」と自ら名付けて命を絶った西部邁氏は、自己の死に方を選び取って遂行した。親族は自殺幇助（ほうじょ）者に対し、幇助してほしくなかったと発言しているが、自己の死を自分にふさわしい裁き方で選ぶのは、自己の最後の権利であること自体は否めないはずだ。

ただし、患者が認知症や精神的に衰弱した場合に本人の意思を確認できないときには、誰が本人に代わって決定するのか。人生会議は甚だ難しい課題を包含している。また、日本では、人生会議に宗教者が参加することは考え及ばない。「神に生かされている身」「偶発的な生命」「輪廻（りんね）転生の一環」など、宗教的考えを取り込む余地は海外に比べ極めて少ない。

さらに、昨今の医療機関の赤字問題から、コスト高の終末医療は批判され、経済的理由により、自らの意思が問われるよりは、医療の効率化が社会としての決断を導くかもしれない。少子高齢社会において、例えば不妊治療のようにコスト高の医療に対する寛容度は上がる傾向があるが、終末期の不治の病への延命治療には寛容度が低くなっていく。

主要メンバー欠く懸念

こうしてみると、人生会議は高齢者だけの問題ではない。結婚や子孫と縁のなかった人生では、人生会議の主要メンバーが欠ける。しかも、若者の人手不足は、患者に寄り添う医療・福祉関係者の人数に限界をもたらす。高齢になって最期を迎えるときには、家族、納得できる医療・福祉関係者を持つ者でなければ、「どんな人がどんな人間関係を持ち、どんなケアを求め、どんな最期を迎えるか」を十分に人生会議の俎上（そじょう）に上げることはできまい。極論すれば、少子高齢社会は、まさに出産を待ち望む少子化政策と人生の往生をケアする政策とを同時に行っていかねばならないのである。