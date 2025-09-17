中国「抗日戦勝利」パレードの意味　米欧主導の国際秩序に挑戦　欧亜大陸での大国結集を許すな

去る９月３日に中国は「抗日戦勝利80周年記念」行事として北京で大規模な軍事パレードを実施した。

このパレードにはロシアのプーチン大統領や北朝鮮の金正恩総書記の他に20カ国以上の元首級要人が出席した。またパレードに先立つ８月31日からは天津市で上海協力機構（ＳＣＯ）首脳会議も開催され、中国の西側諸国への対抗姿勢を示してきた。

途上国巻き込み反撃へ

周知のように今日の国際安全保障環境はロシアのウクライナ侵攻や中東ガザ地区での戦争が停戦の気配を見せない中で、不安定な状態が続いている。折からトランプ米大統領による関税戦略が展開され、各国の利害は交錯し、これまで米欧主導で維持されてきた国際秩序は変化の兆しを見せている。

中国・北京で行われた対日戦勝80周年と第二次世界大戦終結を記念する軍事パレードの後、人民大会堂での歓迎会に到着した中国の習近平国家主席（中央）、北朝鮮の金正恩委員長（右）、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領（左）（2025/9/3、UPI）

習近平国家主席主導で開催されたこれらの挑戦的な催しは、中国がトランプ大統領から主敵に位置付けられる中での反撃とみてもよいのではないか。実際早々とＳＣＯ参加で中国入りしたプーチン大統領との首脳会談で中露の対米結束の強化が謳（うた）われ、その趣旨は天津会議で天津宣言として文書化され、ＳＣＯ出席国首脳の署名も得ている。

さらにＳＣＯ絡みでインド首相の訪中を得て国境紛争を棚上げして首脳会談で連携強化が謳われ、トランプ大統領の関税戦略は、ユーラシア大陸の結束強化を進めていた。

まさにトランプ関税戦略は、中露朝３国の結束を固めただけでなく、途上国を巻き込んだ反撃態勢の整備を促し、ユーラシア大陸の結束強化を促したことになる。加えてまさに、これまでの米欧主導の国際秩序に対する中露両国の挑戦とみることができようが、それは国際平和環境を深刻化させることにならないか。

まず中国の軍事パレードから注目点を見ておこう。３日に実施されたパレードには１万人以上の兵士、数百両の地上兵器装備、１００機以上の航空機が参加した。地上行進部隊の一糸乱れぬ行軍ぶりから軍の士気と練度の高さを見ることができよう。

地上兵器は戦略核ミサイル戦力と人工知能（ＡＩ）時代を背景に、無人機の運用・コントロール力の二つの観点から注目点を紹介したい。

まず核戦略分野では、空中発射型長距離ミサイル「驚雷（ＪＬ）１」が注目された。長さ10㍍、直径１㍍と細長いミサイルで、車載で行進したが、超音速の発射速度で戦略爆撃機「轟（Ｈ）６」に搭載されるとみられている。

「東風（ＤＦ）61」は米本土を射程内に収める巨大な図体（ずうたい）を車載で現せた。大陸間弾道弾でＤＦ41の進化型との見方もある。

「巨浪（ＪＬ）３」は潜水艦搭載で射程は１万２０００㌔と水中発射型ミサイルで南シナ海から米国に届くミサイルがカバーに包まれた状態が車載で現れていた。

もう一つのガザやウクライナ侵攻戦で多用されている無人機戦力としては、新型ステルス無人機が出現した。戦闘機から運用できる無人機で、羽いっぱいに広げた車載で姿を見せたが、米国で開発が進められているのと同じ無人機に似ているともいわれている。戦車のように兵器の性能が形に現れない新兵器の質が問われることになる。

次に習主席によって仕組まれた抗日戦勝利80周年行事と上海協力機構を通じて強化された中露朝３国の結束が今後の国際安全保障環境に及ぼす影響の大きさも看過できない。トランプ大統領主導で中国を主敵に位置付ける関税戦略への対抗措置とも言えよう。

中露朝間に楔打つ必要

ここで、地政学の祖マッキンダーの警告「海洋国家はランドパワーを結集させるな」の戒めが想起される。抗日戦勝利の記念軍事パレードを契機にユーラシアの大国が結集するのを防ぐには、まず中露朝の間に楔（くさび）を打ち込むことが重要になり、まずこれまで国際秩序を維持してきた米欧の再結集を図ると共に、先に日本主宰で開催したアフリカ諸国への投資強化を含めた理解と結束強化などを進める必要がある。

同時にトランプ政権に対して「アメリカファースト」を自制するよう同盟国として進言するなど、現秩序維持態勢の再結束・強化が重要になってくる。そのためには中国が抱える経済低迷や高級幹部の汚職など習体制の脆弱（ぜいじゃく）な点への冷静な対応が重要になってこよう。