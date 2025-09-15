トップオピニオンViewpoint「口無し飾り人形」にされた習主席 祝賀行事出席も発言なし Viewpoint 「口無し飾り人形」にされた習主席 祝賀行事出席も発言なし 評論家 石 平 タグ会員向け習近平 2025年9月16日 06時50分 By 石平 XLINEFacebookEmailPrint ８月20、21両日、中国の習近平国家主席は、チベット自治区設立60周年祝賀行事参加のため、自治区首府のラサ市を訪れた。 「北戴河会議」の閉会後、初めて公の場に姿を現した習主席の動向が注目されているが、上述の習主席チベット訪問にはやはり、幾つか不審な点があった。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事民主主義破壊するエリート左派 日韓でも宗教の自由抑圧 人気記事 Viewpoint 異常なメガソーラー建設 事業者の正義に萎縮した行政 背景に民主党政権の再エネ偏重 Viewpoint 対中債務に苦しむパキスタン 中パ経済回廊が大きな負担に Viewpoint 中露ランドパワーを合一させるな Viewpoint 中国「反日映画」連続上映の恐怖 国民の反日感情を刺激 ＳＮＳに溢れる過激な投稿 Viewpoint 沖縄尚学の甲子園優勝に沸く県民 「沖縄は日本」確認の行事 独自の歴史と文化に自信持つ Viewpoint 米政権に影響与える新しいＤＳ 始まったテクノ専制政治 個人データ掌握し社会を支配 Viewpoint “トランプデモクラシー”の時代が来るか マッキンリーとジャクソンを思慕 Viewpoint 露朝中の連携深化は新たなサイバー脅威 新着記事 Viewpoint 民主主義破壊するエリート左派 日韓でも宗教の自由抑圧 Viewpoint 官民協力で新技術獲得に努める台湾 自前の衛星とドローン開発・製造へ Viewpoint ＡＩサイバー同盟拡大する中露 台湾有事での連携を示唆 露ハッカーが中国モデル活用 Viewpoint 沖縄尚学の甲子園優勝に沸く県民 「沖縄は日本」確認の行事 独自の歴史と文化に自信持つ Viewpoint アフガン支援再開で中国の膨張阻め 日本がなすべき援助は三つのＷ Viewpoint トランプ氏は自由貿易を捨てたか？ デジタル貿易は自由化継続 情報統制行う中国にどう対応 Viewpoint 南北緊張緩和策進める李在明政権 ラジオ・ＴＶの宣伝放送中止 北朝鮮は「評価に値せず」と一蹴 Viewpoint 安定と繁栄もたらす米韓同盟 北朝鮮は依然として脅威 ロシアと相互防衛条約を締結 TOP記事（全期間） Viewpoint 対中債務に苦しむパキスタン 中パ経済回廊が大きな負担に Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 新たな露朝のサイバー協力関係 Viewpoint 北朝鮮とロシアの軍事的結び付き Viewpoint 「倒閉潮」に見る中国の生き地獄 Viewpoint 棄教を強要された家庭連合信徒 Viewpoint 「停戦合意」は危険な前例