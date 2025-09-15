民主主義破壊するエリート左派　日韓でも宗教の自由抑圧

急速に拡大する大衆運動

米メリーランド州ナショナルハーバーで開催された保守政治行動会議（CPAC）2025で演説する、リフォームUK（英国）のナイジェル・ファラージ党首（2025年2月20日 写真：UPI）

英警察は最近、トランスジェンダー活動家を批判するＳＮＳへの投稿を理由に、アイルランドのコメディアン、グレアム・リネハン氏を逮捕した。

英オールドハムでは、何十年もの間、親たちが政治指導者に、パキスタン人移民のギャングによって娘たちがレイプされたり、売春に仕向けられたりしていると訴えてきた。こうした親たちの多くは、反パキスタン的な発言をしたとして逮捕をほのめかされ、追い返されてきた。

世界各国で右派たたき

英国の右派「リフォームＵＫ」のナイジェル・ファラージ党首は、わざわざ米国を訪れ、言論の自由がいかに脅かされているかを米議会で証言した。

一方、フランスでは、保守派の有力政治家マリーヌ・ルペン氏が公職への立候補を禁じられ、懲役刑を言い渡された。欧州連合（ＥＵ）のエスタブリッシュメント（既得権益層、エリート層）は、ルペン氏とその政党が欧州議会の資金から不正に党職員に給与を支払っていたと非難した。ルペン氏は２０２７年のフランス大統領選挙の有力候補だ。この判決に対してルペン氏は上訴しているが、立候補の制限によって、ルペン氏を支持する有権者の意思が反映されなくなる可能性がある。

ＥＵは、ハンガリーとポーランドを「ポピュリスト（大衆重視、反グローバリズム）」国家として、ナショナリズム的な主張を変えさせようと経済的な圧力をかけている。

欧州のエリート層は、反対勢力や思想を打ち負かし、制限し、覆すためにあらゆる手段を講じている。これは民意の抑圧であり、エリート層自身にとっても最終的には逆効果となる。歴史が示すように、抑圧された大衆運動は急速に拡大し、やがて爆発する。

ドイツでこの現象が見られる。長年、既成政党が移民反対の世論を抑圧してきた結果、「ドイツのための選択肢（ＡｆＤ）」が急成長している。ＡｆＤはナチス時代のスローガンを用い、民族的にドイツ人でない市民の国外退去を主張してきた。レトリックは過激だが、犯罪と移民の問題に向き合う唯一の政党である。ＡｆＤは今やドイツ最大の野党だ。

同様にオランダでは、コーランの禁止やイスラム圏からの移民制限、モスク閉鎖を主張し、少数派だったヘルト・ウィルダース氏が、長年の抑圧を経て現在では議会最大政党の党首となった。既成勢力は、ウィルダース氏の首相就任を阻止すべくあらゆる手段を講じている。

左派の既成勢力がポピュリスト的反対運動を抑圧するこのパターンは欧州に限った話ではない。

ブラジルでは、保守派の有力政治家、ボルソナロ前大統領が裁判にかけられている。反対派は、彼が２０２２年の選挙敗北後も権力を維持するためクーデターを企てたと主張している。

韓国では、左派新政権が北朝鮮や中国共産党を彷彿（ほうふつ）させる一連の全体主義的戦術を採用している。世界平和統一家庭連合（家庭連合、旧統一教会）の指導者、文鮮明氏の妻、韓鶴子氏が新政権による迫害を受けている。１０００人以上の警察と検察官が、82歳の韓氏の自宅と事務所を早朝、急襲した。左派政権は全教会員の名簿を要求し、保守党支持者と照合しようとしている。他の宗教団体も新政権による追及に直面している。

トランプ米大統領の警告にもかかわらず、韓国政府は宗教の自由への攻撃を継続し、両国の75年にわたる関係が損なわれる恐れがある。

日本では、保守的で親米的な安倍派（暗殺された安倍晋三元首相にちなむ名称）を壊滅させるための動きがある。日本政府も家庭連合の非合法化を図っている。

米国人として、既成勢力がトランプ第１次政権の大胆な改革プランをいかに阻止しようとしてきたかを目の当たりにしてきた。中央情報局（ＣＩＡ）、連邦捜査局（ＦＢＩ）、そしてオバマ元大統領自身がトランプ第１次政権を機能不全に陥れる計画を主導していたことが明らかになっている。トランプ氏に対する２度の弾劾失敗、２度の暗殺未遂、投獄するための４回にわたる企てを経験してきた。

自由の大義、危機に直面

これらは全て世界的な対立の一環だ。エリート支配層が公正に戦って勝利する能力を失うにつれ、権力の乱用や陰湿な策略にますます頼り、大衆の意思による変革を阻もうとしている。

われわれは今、言論の自由、民主主義、自治への重大な試練を生きている。これは自由の大義にとって真の危機だ。