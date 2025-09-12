官民協力で新技術獲得に努める台湾　自前の衛星とドローン開発・製造へ

習近平国家主席の中国は、台湾を中国固有の領土の一部とみなし、祖国統一＝台湾併合を国是として掲げている。中国としては台湾の平和的統一が第一目標であるが、その実現は容易ではない。アジアを代表する民主主義国家の一つとなった台湾では、商機として中国を重視する人は少なくないが、共産党支配下の中国に統合されることを望む者は皆無に近いからである。

これに対して中国は、武力による台湾統一を準備しつつ、台湾の人々の頭の中に入り込んで、台湾が中国の一部になることは台湾人の幸福であると思うよう「洗脳」しようとしている。逆に台湾としては、こうした影響工作に対処しつつ、中国による軍事侵略に備えなければならない。それゆえ蔡英文政権以後の台湾は、自主国防力の強化と主要国との協力関係強化を進めてきた。

ウクライナの姿教訓に

２０２２年２月の、ロシア軍のウクライナ侵攻と、これに抵抗したウクライナの姿を目の当たりにした台湾は、大国の巨大な軍事攻撃を受けても、国民が一致団結して対抗すれば、一撃で故国が地上から消え去ることはないことを学んだ。合わせて、今日の戦争において、戦闘力を維持するために衛星通信網の確保が必須であること、そして大量のドローンの使用といった、非伝統的な軍事力の開発と実用化が必要であることも明らかになった。

ウクライナの場合、イーロン・マスク氏のスペースＸから衛星通信網の提供を受けたほか、自力で開発したドローンの製造、実戦使用も進めてきた。それでは台湾有事が現実のものとなった際、誰が台湾に衛星通信網を提供するのか、また新たな兵器の調達はどうなるのか。基本的に台湾はアメリカに期待しているが、たとえアメリカからの来援がなくても祖国は守らなければならない。今から「自主国防力」の開発と展開を進めても、巷間（こうかん）に言われる27年の危機までに必要な体制を構築することは容易ではないが、それでも台湾としては、軍備の自主開発、製造努力を強めるしかない。

そこで筆者は、８月末に台湾の国家太空研究センターと、アジア人工知能（ＡＩ）無人機創新応用研究開発センターを見学してきた。

人工衛星のイメージ

台湾では人工衛星の製造、打ち上げ、管理とドローン製造の国産化を鋭意進めている。人工衛星については、１００％国産の人工衛星製造に成功しており、自前の気象衛星網を構築して、自力でこれを管理している。これにより、台湾の台風予報の精度が大幅に向上したという。衛星の打ち上げはいまだアメリカ頼みだが、ロケット発射基地の建造にはすでに着手している。遠くない将来に、台湾の人と技術で、自前のロケットを台湾国内から発射して、自前の人工衛星網を宇宙に展開できるようになるだろう。

ドローンについては、世界のドローン生産の７割を中国のＤＪＩが占めるといわれている。ウクライナ戦争では、ロシアが去る７月１カ月に６０００機の無人機を飛ばしたのに対して、ウクライナは１日１０００機のドローン生産を目指すとしている。

台湾では、上記の研究開発センターを設置して、産業経済、研究開発、人材育成などに関わる複数の中央省庁の支援の下、嘉義の広大かつ平坦な敷地に、ドローンの製造に関連する企業50社を集めて研究開発を進めている。ここでは農業用、輸送用のドローンとともに、軍事用のドローンも扱われている。関連企業多数が集積されることで、競争と協力が進むとともに、１００％台湾製のドローンが生み出されている。合わせて、有事にも必要な製品と軍備の製造を続けられるサプライチェーンの構築が進められている。

自主国防力の獲得意識

人工衛星もドローンも、台湾では日米その他各国との協力、協調関係の中で研究・開発・製造を進めているが、そこでは「自主国防力の獲得」が強く意識され、１００％のメイド・イン・台湾が実現しつつある。こうして官民挙げての努力により、今日、これらの分野は活況を呈している。半導体王国を築き上げてきた台湾は、やがてこれらの分野でも成果を挙げることだろう。その成功は、東アジアの平和と安定に寄与するはずである。