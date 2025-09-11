ＡＩサイバー同盟拡大する中露　台湾有事での連携を示唆　露ハッカーが中国モデル活用

仏国立安全保障防衛研究センター上席フェロー 新田 容子

中国とロシアのサイバーは高度な人工知能（ＡＩ）、協調的な情報作戦、急速に発展する軍事力を組み合わせている。両国の相互に強化し合うパートナーシップは、サイバー紛争の様相を変え、技術標準とサイバー空間のルールの両面で西側諸国の優位性に挑戦している。

今年、中国とロシアはサイバーパワーの最大化を目指し、特にサイバー・インテリジェンスと情報戦におけるＡＩの活用を通じて協力を強化、ＡＩ技術に関するパートナーシップを正式に締結する動きを見せている。

露、主要機関に協力指示

プーチン露大統領は２０２４年12月29日、ロシア政府とズベルバンクを含む主要機関に対し、ＡＩ研究開発において中国組織との協力を強化するよう命じた。この指示はＡＩジャーニー国際会議の直後に公表され、同時期にクレムリンが発表した指示書で正式に承認、25年初頭から２国間のＡＩ協力を強化するための準備が整った。

このパートナーシップは民生用途に限定されず、軍事および諜報（ちょうほう）活動に直接活用できる次世代ツールの開発にも及んでいる。

今年２月、ロシアと中国の高官は北京でハイレベル協議を開催し、自律型兵器や軍民両用技術へのＡＩの活用を含むＡＩの軍事利用について議論した。戦術的・技術的シナジーの２国間協力は政策だけにとどまらない。現場ではロシアのハッカーが中国開発のＡＩモデルを活用し、国家主導のサイバー攻撃を展開している。

サイバー攻撃を受けたパソコン画面（イメージ）

最近の事例として、今年７月、ロシアによるウクライナへのサイバー攻撃で使用されたＡＩ搭載マルウエア「LameHug」が、中国開発のＡＩ技術、具体的にはアリババのオープンソースの大規模言語モデル（ＬＬＭ）「Qwen」を統合していることが明らかになった。

ロシアのＡＰＴ28ハッカーがLameHugにQwenを組み込み、シグネチャベースのウイルス対策による検知を回避し、適応性の高い攻撃コードをリアルタイムで生成した。攻撃指示を動的に生成することでリアルタイムのサイバー防御システムを回避した、直近のLameHugマルウエア攻撃キャンペーンで確認された。

中国の法的環境（国家情報法）によりアリババのような国内企業は、要請があれば国家安全保障や軍事目的に協力することを義務付けられている。このマルウエア・キャンペーンへの導入は、中国政府の政策枠組みによって直接的または間接的に支援されている可能性が高い。

両国は影響力行使キャンペーンの実施、ディープフェイク動画の作成、オンライン偽情報工作の組織化にＡＩを活用している。これらのキャンペーンは西側諸国の制度を弱体化させ、オルタナティブな言説を広め、多極化した世界秩序の促進が目的で、これらの活動は、必ずしも公然と「共同作戦」と称されるわけではないが、デジタル・プラットフォームを横断した相互の増幅と戦略的連携が特徴だ。

プーチン大統領の協力拡大指示と軍民両用技術の流入に支えられた、ロシアと中国のＡＩ連携の深化は、日本と米国にとって大きな意味合いを持つ。台湾有事において、ロシアのドローン、電子戦、サイバー作戦における実戦経験は、中国の広大なＡＩ、衛星、量産エコシステムと融合し、キルチェーンの加速、無人機／米艦艇のスウォームの誘導、協調的なサイバー・情報戦作戦の展開につながる可能性がある。太平洋における露中合同パトロールと演習は、既に日米両軍に圧力をかけ、資産の分散を余儀なくさせている。

日本にとって、これは電力、港湾、通信へのＡＩ支援型サイバー攻撃、九州・沖縄全域における全地球測位システム（ＧＰＳ）スプーフィングや通信妨害、自律型スウォームによる防空・ミサイル防衛システムの飽和、ＡＩ強化型商用衛星画像による作戦隠蔽（いんぺい）の喪失に対する脆弱（ぜいじゃく）性の増大を意味する。米国にとって、安価なＡＩ群が高価な迎撃ミサイルに挑むことによる不利なコスト曲線、宇宙・データ領域におけるレジリエンスの低下につながる。

日米足並み揃え対抗を

戦略的対抗策としてミサイル防衛弾薬の増強と安価な迎撃ミサイル、ＡＩを活用した対情報・監視・偵察（ＩＳＲ）欺瞞（ぎまん）、レジリエンスの高い通信・攻撃的電子戦、自律型防衛プラットフォームの大量展開、協調的な輸出管理の執行、宇宙・情報領域におけるレジリエンス強化などが挙げられる。台湾危機において技術的非対称性を突こうとするロシアと中国のＡＩ軸に対抗するには、日米が足並みを揃（そろ）えて準備を進める必要がある。