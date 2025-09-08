トップオピニオンViewpoint沖縄尚学の甲子園優勝に沸く県民　「沖縄は日本」確認の行事　独自の歴史と文化に自信持つ
Viewpoint

沖縄尚学の甲子園優勝に沸く県民　「沖縄は日本」確認の行事　独自の歴史と文化に自信持つ

沖縄大学教授　宮城　能彦

By 宮城 能彦

沖縄尚学高校が夏の甲子園大会で初優勝した。沖縄尚学は春の大会で２度優勝しており、１９９９年の初優勝は沖縄の高校としても初の優勝だった。 私が今の大学に赴任したのが25年前のその年であった。沖縄尚学はかつて本学の付属高校だったので隣にある。【...全文を読む】

