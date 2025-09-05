アフガン支援再開で中国の膨張阻め　日本がなすべき援助は三つのＷ

９・11事件後、米国はテロの殲滅（せんめつ）を目指しアフガニスタン戦争を始めたが、目的を果たせず、今から４年前の２０２１年８月30日、アフガニスタンから米軍は完全撤退し、「米国史上最も長い」軍事作戦に終止符を打った。米軍が引き揚げた後、イスラム主義組織タリバンが再びこの国の実権を握った。

しかし、女性の人権を無視するタリバン暫定政権を承認する国はなく、国際社会からの制裁も受けており、この国の経済復興は遅れたままだ。そうしたなか、米国がアフガニスタンへの関心を無くしている隙を突き、中露両国が最近タリバンとの接触を急速に深めている。

「タリバン復活」、アフガン住民の恐怖募る

両文明橋渡し適任の国

イスラム教徒が多い中央アジア諸国の安定を確保するため、ロシアは今年４月タリバンの「テロ組織」指定を解除、７月には世界で最初にタリバン政権の承認に踏み切った。新疆ウイグル問題を抱える中国もイスラム過激派勢力の懐柔を図る必要からタリバンが派遣した外交官を信任するなど一定の関係を維持している。

今年４月にはパキスタンとの間で建設中の「経済回廊」と呼ばれるインフラ事業を隣国アフガニスタンに延伸することで暫定政権と合意。さらに先月、王毅外相自らアフガニスタンを訪問、一帯一路の枠組みをアフガニスタンにも広げ、経済権益の確保やインドの牽制（けんせい）も狙っている。経済を梃子（てこ）に孤立しているタリバンを取り込み、影響力拡大に動いているのだ。

このままでは中露、特に中国が南アジアで存在感を増すことは必至だ。ハンチントンは「文明の衝突」で、21世紀はキリスト教文明圏と中国、それにイスラム世界の三つ巴（どもえ）の争いになると説いた。ならば中国とイスラムの接近を阻み、逆にキリスト教文明圏とイスラム世界が連携して中国を挟み撃ちにするのがよい。

もっとも、宗教的対立からキリスト教圏とイスラム世界の一体化は難しい。唯一西欧世界の一員でありながらキリスト教圏に組み込まれていない日本は、キリスト教文明圏とイスラム世界の橋渡しを為（な）す適任の国である。リムランドへの権威主義勢力の影響力拡大を阻むため、アジアの民主大国日本がアフガン問題に積極的に取り組むべきではないか。

今年２月、政府は現地の経済活動支援に９億円を拠出したが、さらに拡大させる必要がある。「米国が動かぬから日本も動かぬ」では、「日本のアジア外交不在」と誹（そし）りを受けよう。

日本はこれまでアフガンの復興と平和構築で実績を重ねている。地元でも高く評価されている日本の人道支援政策を再び軌道に乗せ、アフガンの民生安定に協力することで故中村哲博士の遺志を受け継ぐとともに、中露の進出を牽制することが肝要だ。

女性の人権を制約するタリバンを支援するが如（ごと）き政策を日本は採るべきでないとの意見もあろう。だが、内政不干渉を名目に人権迫害に目を瞑（つむ）り、タリバン暫定政権への接近を急ぐ権威主義国の策動を拱手（きょうしゅ）傍観するだけでよいものだろうか。

１９７７年、日本は当事まだテロ組織とされていたパレスチナ解放機構（ＰＬＯ）の東京事務所開設を認めた例もある。タリバン暫定政権は制裁の対象で、即承認や直接２国間の支援を行うことは難しいが、国際機関やＮＧＯを介在させ、またその協力を得て人道支援を拡大することは可能だ。その際、支援が国際テロ組織に利用されぬよう監視を怠ってはならない。

日本が力を入れるべきは三つのＷだ。最初のＷは水（water）。灌漑（かんがい）事業で農業を育てれば麻薬栽培への依存を防ぐこともできる。二つ目は仕事（work）の創出だ。働く場が無いことが過激派を生む温床になる。武装解除と平和の促進には安定した職場づくりが鍵である。

人道状況改善へ対話を

最後が女性（woman）。女性に対する生活支援や、女性が社会で自立できるための教育だ。女性教育は女性に働く場と機会を与えることに繋（つな）がる。タリバン女性の編んだ刺繍（ししゅう）を日本で販売、その売り上げで彼女らの生活を支えるボランティア活動なども行われている。間接的ではあっても、やり方次第でアフガン女性を支えることはできるはずだ。

タリバンも孤立から抜け出したいと考えており、日本の支援を求めている。接触を恐れず、女性問題も含め対話を重ねることで、この国の人道状況改善に取り組むべきである。