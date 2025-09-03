トランプ氏は自由貿易を捨てたか？　デジタル貿易は自由化継続　情報統制行う中国にどう対応

トランプ米大統領は、戦後80年以上も続いたグローバルな自由貿易の秩序を破壊している。トランプ氏の頭の中では、力の強い国が他国を支配下に置く世界が理想なのかもしれない。トランプ大統領は、米国が他国から搾取されて貿易赤字が増え、国家の危機的状況にあるとして、世界貿易機関（ＷＴＯ）を無視し、全世界に対して一方的に高い関税を課した。

米国は自らが主導して構築した自由貿易体制を壊して、その真逆の保護主義の国に変貌したかのように見える。

米に真逆の二つの流れ

だが国際貿易の動向を俯瞰（ふかん）すると、米国には二つの流れが見える。

一つは、トランプ大統領が現在行っている高率関税による国内製造業と雇用を守る「保護主義」の流れである。もう一つは、１９９０年代のクリントン政権時代から始まったインターネットを基盤とするデジタル貿易の自由化を推進しようとする「自由貿易」の流れである。

両者は、完全に真逆の政策である。しかしトランプ政権は、この二つの流れをあたかも車の両輪のように使って、米国を新たな世界へ前進させようとしている。

この二つの流れはトランプ氏が大統領になって突然に現れたものではない。

その由来を知るには90年代の世界情勢を振り返ってみる必要がある。91年の東西冷戦の終結に伴い、ソビエト連邦は、今のウクライナやベラルーシそしてロシアなど総計15の国々に分裂した（ソ連の主権はロシアが受け継いだ）。さらに中国では、89年に北京で若者を中心に「天安門事件」が勃発した。当時の中国では若者の間で自由と民主主義が広まろうとしていた。

その数年後、ロシアと中国は他の主要諸国（日本も含めて）と共に、米国が開発したデジタル・ネットワーク、すなわち今のインターネットに接続を開始した。当時のクリントン政権は、これらの国々が米国発のインターネットに繋（つな）がれば、米国の思想が世界に広まることで、一つの大きな共通の世界が形成されるとみた。この構想は、米国の官民が一体となって進められた。これを正当化するのが、米国の憲法に掲げられた「表現の自由」と米国流の「民主主義」の二つであった。

クリントン政権で貿易交渉を担当していたバーシェフスキー代表は、インターネットが世界に広まれば嘘（うそ）の情報（フェイクニュース）や個人情報の流出など、米国の社会を悪化させるデメリットがあるが、それ以上に米国の自由と民主主義の思想が世界に広まるメリットの方が大きい、と述べていた。

ソ連が崩壊し、中国は途上国の状態にあった頃、米国はあらゆる分野で世界をリードしていた。ロシアと中国だけではなく中東諸国でも、米国流の自由・民主主義に沿った情報がインターネットを経由して国内に流入していった。

しかし中国政府（共産党）は、自由化は国家の安全保障を揺るがす脅威とみて、天安門事件の数年後、中国が米国のインターネットに接続を始めた頃には、すでに情報規制を進めていた。２０１７年には、政府がインターネットを管理することを目的とした「サイバーセキュリティ法」が施行され、インターネット・プロバイダーおよびインターネット管理者は、中国政府の監督下にあると定めた。これによりネット上の個人情報や重要データは、国外への転送を禁じられ中国国内に保管することが義務付けられた。

その後、インターネット上のあらゆる企業や個人のデータを国外へ移転する場合には政府の許可が必要と定める「データセキュリティ法」、そして、中国の国内から国外へ個人情報を移転させる場合、少なくとも本人の許可が必要であると定めた「個人情報保護法」が施行された。これによって、中国のインターネット市場は、政府の管轄下で自由化されてはいるが、海外とのインターネット上のやりとりは遮断されることになった。

ネットで民主化起きず

結局、中国やロシアでは、クリントン政権が当初に期待したインターネットを介した自由化・民主化は起きなかったし、今後もこの状況は変わらないと思われる。

さて、今のトランプ政権は、中国政府が行っているようなインターネット上の情報の検閲を行うだろうか。もしトランプ政権が、米国の重要な国家機密的な情報の海外移転を規制するだけでなく、国家や社会に有害な情報を遮断する目的で、インターネット上の全てのユーザー情報を検閲すると宣言すれば、米国民による反対運動は全国に広まり、政権は次期の大統領選で敗北するのは間違いない。