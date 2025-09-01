トップオピニオンViewpoint南北緊張緩和策進める李在明政権 ラジオ・ＴＶの宣伝放送中止 北朝鮮は「評価に値せず」と一蹴 Viewpoint 南北緊張緩和策進める李在明政権 ラジオ・ＴＶの宣伝放送中止 北朝鮮は「評価に値せず」と一蹴 宮塚コリア研究所代表 宮塚 利雄 タグ会員向け 2025年9月2日 07時00分 By 宮塚 利雄 XLINEFacebookEmailPrint 韓国の李在明政権が発足して３カ月になろうとしている。北朝鮮に強硬な姿勢を取った尹錫悦前政権の方針を転換し、南北の緊張緩和政策を打ち出すことが想定された政権の出帆であった。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint 前の記事安定と繁栄もたらす米韓同盟 北朝鮮は依然として脅威 ロシアと相互防衛条約を締結 人気記事 Viewpoint モディ印首相訪日への期待 戦略的パートナーシップ深化へ Viewpoint 「習近平失墜」を示す人民日報記事 父親の記念館開館式なし Viewpoint 対中債務に苦しむパキスタン 中パ経済回廊が大きな負担に Viewpoint ゼレンスキー氏決断の時 死と破壊を終わらせよ ウクライナは和平に合意を Viewpoint 中国のサイバー経済戦 軍事侵攻せず台湾支配も Viewpoint “トランプデモクラシー”の時代が来るか マッキンリーとジャクソンを思慕 Viewpoint 新しい世界秩序は形成されるのか？ 第一主義を唱える米国 Viewpoint 揺らぐ司法の中立性 民主主義を損なう政治化 新着記事 Viewpoint 安定と繁栄もたらす米韓同盟 北朝鮮は依然として脅威 ロシアと相互防衛条約を締結 Viewpoint 異常なメガソーラー建設 事業者の正義に萎縮した行政 背景に民主党政権の再エネ偏重 Viewpoint オスプレイの予防着陸 「警報」ではなく「安全の合図」 Viewpoint ゼレンスキー氏決断の時 死と破壊を終わらせよ ウクライナは和平に合意を Viewpoint フェンタニルは米社会の鏡 バンス副大統領に期待 薬物乱用対策含む社会政策 Viewpoint 映画「国宝」の作品世界 「血統」「死」「運命愛」のドラマ 個性越えたところに本当の表現 Viewpoint モディ印首相訪日への期待 戦略的パートナーシップ深化へ Viewpoint 空母葛城奮闘せり 祖国復興への航海 復員輸送船として活躍 戦争と平和の時代を結んだ船 TOP記事（全期間） Viewpoint 対中債務に苦しむパキスタン 中パ経済回廊が大きな負担に Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 新たな露朝のサイバー協力関係 Viewpoint 北朝鮮とロシアの軍事的結び付き Viewpoint 「倒閉潮」に見る中国の生き地獄 Viewpoint 「停戦合意」は危険な前例 Viewpoint 棄教を強要された家庭連合信徒