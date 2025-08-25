異常なメガソーラー建設　事業者の正義に萎縮した行政　背景に民主党政権の再エネ偏重

福島市の中心地を貫く平和通りの真正面に先達山がある。先達山は同市を生け垣のように囲っている連山の一部で、その山並みは市民にとって日常の景色そのものと言ってよいだろう。

この山で大規模太陽光発電所（メガソーラー）の建設が始まったのは２０２１年だった。福島市を訪ねるたび青々とした山の斜面に土色をした部分が広がり、近年は噴火によってできたカルデラのように斜面が広範囲にわたってえぐり取られ、隙間なくソーラーパネルが敷き詰められていった。

双葉町産業交流センターのソーラーパネル

大規模工事で環境破壊

メガソーラー建設のためを受けたのは約60㌶で、東京ディズニーランド１・17個分に相当する。敷き詰められたパネルは約９万６０００枚で、年間想定発電量は６７７０万㌔㍗時だ。この発電所を運営する事業者のホームページには「エネルギー自給率及び電力価格の安定化にとっては太陽光発電は重要な役割をもちます」と誇らしげに書かれている。

だが痛々しいまでに斜面がえぐり取られただけでなく、雨が降れば間近を通る県道に泥水が溢（あふ）れ出すようになった。しかも夕刻になると60㌶分のパネルが太陽光を激しく反射する。この光害の影響は近隣の集落だけでなく、東北自動車道を通行する自動車の運転にも危険を感じるほどだ。

市民に不安が広がり、景観破壊、環境破壊、光害の責任が問われてきたが、運営会社は工事を「中止しない」の一点張りだった。県の開発許可を得ているので工事には正当性があるというのだ。だが複数の銀行から多額の融資を受けているので、今となっては撤退できないのではないか。しかも景観破壊に留（とど）まらぬ泥水の流出や光害に抜本的な改善策はないだろうから、全てが既成事実化されかねない。

市民は「環境のためにと言いながら環境破壊をしているのがメガソーラーです」「設計した事業者と、認可した福島市は、こうなることが分かっていたでしょう」「原発事故の現場を混乱させたのが民主党の菅直人首相です。再生可能エネルギー偏重で、しかも再エネ賦課金を国民から集めて業者を優遇しました。私たちは民主党政権の負の遺産を何重にも押し付けられています」などと、私に語った。

福島市は23年に「ノーモア メガソーラー宣言」を発表した。他の自治体でも異常なメガソーラー建設があまりにも増えたため、環境省はようやく規制強化に乗り出したが後の祭りだった。

北海道では釧路湿原を含む釧路市内の市街化調整区域でメガソーラー建設が活発化している。釧路湿原はラムサール条約に登録された日本最大の湿原で、オジロワシやタンチョウなど天然記念物の生息地だ。これら鳥類の巣が建設予定地にないと誤った説明をしていた事業者がいた。また環境省釧路湿原野生生物保護センターから３００㍍の場所では、周囲にタンチョウの生息が確認されているにもかかわらず、着工前の現地調査が行われないまま湿原が埋め立てられている。

どうして、こんなことになってしまったのか。

原発事故を契機に発電手段の正義、環境の正義、気候変動にとっての正義の名の下、再エネの普及拡大が推進され、異議を唱えたり疑問を呈するだけで悪（あ）しき存在と見なされた。自治体だけでなく国さえ乱開発を抑止する根拠を用意できなかったのだから、事業者らが掲げた正義に萎縮して付和雷同したと言わざるを得ない。こうした背景があって、事業者は営利を追求するため環境を破壊し、住民の抗議や生態系の保全を無視したのだ。

誤った判断が人々威圧

正しそうに見えて実は誤った判断や倫理観が、人々を威圧したり服従させているのはメガソーラーに限らない。都合の悪いものを反社会的とラベリングして同調圧力を発生させ、この風潮を利用して社会から排除しようとする例があまりにも増えていないか。その正しさには公正さと真実があるか見極めるだけでなく、不誠実な正しさを発見した時いかに対応すべきか私たちは問われている。大切な日常をえぐり取られてからでは手遅れだ。