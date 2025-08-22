オスプレイの予防着陸　「警報」ではなく「安全の合図」

日本国内では、７月20日の参議院選挙やその後の連立政権の行方に注目が集まっていたが、同じ時期に、米空軍のＶ22オスプレイが１週間のうちに東北地方の民間空港に２度、予防着陸を行っていた。最初の着陸は18日に秋田県の大館能代空港、２度目は24日に岩手県の花巻空港で行われた。いずれも損傷や負傷は報告されておらず、民間の航空運航にも支障はなかったようだ。

Ｖ22はヘリコプターのように垂直離着陸し、ターボプロップ機のように飛行できる機体で、日本が購入を決定したのは2015年のことだ。私は当時、在日米海兵隊の政治顧問として、日本の政府関係者、国会議員、地方自治体の政治・地域リーダー、メディア、市民社会、自衛隊（陸海空）関係者に対して、この機体の理解促進のため密接に協力していた。Ｖ22は米海兵隊、空軍、自衛隊のいずれの運用においても、大量の荷物を迅速に長距離輸送でき、滑走路が不要であるという日本にとっての大きな利点を提供している。

厳格な安全手順を順守

今回の２件の予防着陸は、沖縄の嘉手納基地に拠点を置く第３５３特殊作戦航空団所属のＶ22によって行われたが、同Ｖ22は横田基地の第21特殊作戦飛行隊に配属されている。この部隊は東北地域での訓練や任務に積極的に参加しており、青森県の三沢基地も活用している。

日米共同訓練に初参加した陸上自衛隊のＶ－２２オスプレイ＝３月１５日午前、静岡県の東富士演習場

予防着陸は、航空の安全確保において認められた責任ある手段であり、すべての予防着陸が緊急事態宣言に基づいて行われるわけではないため、必ずしも緊急着陸とは分類されない。この措置は、乗員・機体・一般市民の安全を最優先に考え、任務の緊急性よりも安全を優先するものだ。飛行中に警告灯、インジケーター、またはシステムの異常が検知された場合、訓練されたパイロットは最寄りの適切な飛行場に向かい、機体の状態を確認する。特に日本では、最寄りの飛行場が民間空港であることが多い。空港が近くになく、時間的余裕がない場合は、安全が確保できる場所（野原など）に着陸することもある。

今回の２件はいずれも、通常の移動飛行中に警告インジケーターに応じて着陸し、厳格な運用ガイドラインに基づいて対応したものであった。機体は点検され、問題なしと確認された後に再び飛び立った。

厳格な安全手順の順守は、欠陥の表れではなく、安全管理の規律と責任あるリスクマネジメントを意味している。その確認のため、また昼夜の任務の違いを理解するために、私は夜間訓練飛行への参加許可を得て、実際にジャンプシートに座り、災害対策訓練などでも、個人として、部隊として、組織として、どのように技能と運用の向上に努めているかを目の当たりにした。

日本国内のＶ22機は、23年に起きた米空軍ＣＶ22の事故を受けて、安全点検やパイロットの再訓練が強化されてきた。24年３月以降、Ｖ22の飛行には新たな整備プロトコルと緊急手順が導入されている。これを踏まえ、木原稔防衛大臣（当時）は24年６月、オスプレイ運用停止の予定はないとし、米国側との継続的な連携を強調した。

最近では、日本が保有する17機のＶ22オスプレイのうち一部が、九州に新設された佐賀駐屯地に配備され始めている。これは南西諸島での迅速対応と島嶼（とうしょ）防衛を強化する日本政府の広範な取り組みの一環であり、中国との緊張が高まる中での措置である。陸上自衛隊は、８月中旬までにすべての機体が到着することを予定し、近隣の佐世保にある水陸機動団との統合を計画している。

この配備は、日本全土におけるオスプレイの展開強化を意味しており、特に台湾や東シナ海付近の離島を巡る中国の「グレーゾーン」戦術に対抗する上で、日本政府の戦略的意思を示すものだ。

防衛政策の転換を象徴

日本がオスプレイの運用を拡大する決定をした背景には、戦略的必要性と安全保障上の緊張の双方がある。航空の専門家たちは、特に離島や海上へのアプローチにおけるオスプレイの優位性を強調している。Ｖ22オスプレイの運用拡大は、日本の防衛政策の転換を象徴している。それは、迅速展開、島嶼防衛、米軍との共同即応態勢の強化に向けた再注力である。

厳格な安全基準を守りつつ、同盟の戦略的優位性を保った形でオスプレイを運用することは可能である。２度の予防着陸は、オスプレイが戦略的に、有能に、そして安全を最優先に運用されている証拠と捉えるべきだ。この戦略的な展開と安全な運用こそが、日本国民に安心をもたらすものである。