ゼレンスキー氏決断の時　死と破壊を終わらせよ　ウクライナは和平に合意を

ケリー・サドラー氏

米シンクタンク、戦略国際問題研究所 (ＣＳＩＳ）が６月に発表した研究報告によると、「第２次世界大戦以降のソ連とロシアの戦争で、ウクライナとの戦争の死亡率が最も高い」という。

人口約１億４４００万人のロシアは、これまでに95万人以上の死傷者を出し、そのうち最大25万人が死亡した。人口約３７００万人のウクライナは、40万人近くの死傷者を出し、そのうち６万～10万人が死亡した。トランプ米大統領は、８月１日のＳＮＳへの投稿で、「ばかげた」戦争であり「無駄死に」だと述べた。

領土失うか戦争継続か

ウクライナ軍は、２０２２年にロシアが侵攻して以来、確かに勇敢に戦ってきた。しかし、３年半の戦いを経て、疲弊し、数で圧倒され、守勢に立たされ、将官らへの不満を募らせている。消耗戦となっているが、ロシアにはまだまだ人がいる。指導者は兵士が死んでも気にしない。

18日にトランプ氏と会談したウクライナのゼレンスキー大統領は、二つの選択肢に直面した。平和、安全、主権と引き換えに土地を失うか、単独では勝てない戦争を続けるかだ。後者を選ぶと国全体を失う可能性がある。

18日、ワシントンで会合に臨むトランプ米大統領（左から３人目）とウクライナのゼレンスキー大統領（右から２人目）、欧州各国首脳ら（ＡＦＰ時事）

トランプ氏は、これは自身の戦争ではないと明言している。国内問題に集中したいと考えており、和平に興味のない海の向こうの二つの国に平和を強制することはできない。

ロシアは、14年以来支配しているクリミアと、約88％を支配しているウクライナのドンバス地方を手に入れたい。ウクライナは、領土の割譲は望んでいない。北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）の加盟国ではないが、米国と欧州からの安全の保証を望んでいる。

ロシアとしては安全の保証までは譲歩可能だが、さらにプーチン大統領は、１９５３年の韓国と北朝鮮の休戦協定のように、ウクライナによる治安維持のための地上部隊の配備は認める考えを示したと報じられている。

これは、ゼレンスキー氏が手に入れることができる最高の取引だ。

平和を望まない人々は、この解決策は、侵攻を非難されるべきプーチン氏に報いるものだと主張する。誰もプーチン氏が正しいとは言っていない。現実的に状況を見ているということだ。ウクライナはこの戦いに勝つため必要なだけの、西側からの人と物資の支援、政治的意思を得ることはできない。

欧州では20世紀を通じて戦争が行われ、その解決策として領土が交換されてきた。フィンランドは赤軍の侵攻を受け、40年にモスクワ条約に署名し、９％の土地をソ連に割譲した。その翌年、フィンランドは領土を取り戻すためにソ連に戦争を仕掛けたが、その３年後には敗北し、さらに多くの土地をソ連に割譲した。

44年にフィンランドとソ連の間で調印されたモスクワ休戦協定は、戦闘を終結させ、フィンランド軍の規模を制限し、フィンランドに賠償金の支払いを求め、ソ連にヘルシンキに隣接する海軍基地を租借することを認め、ソ連に通過権を与えた。これらの制限にもかかわらず、フィンランドは共産主義者による乗っ取りに抵抗し、民主主義と資本主義のシステムを維持した。２０２３年にはＮＡＴＯ加盟国となった。

ゼレンスキー氏にとって、これが前進への道だ。欧州の安全保障と米国の支援により、ウクライナは再建を開始し、独立を維持することができる。

プーチン氏は受け入れるだろうか。多くの人が努力してきたが、誰もソ連国家保安委員会（ＫＧＢ）元指導者の心を読み取ることはできない。

要するに、ウクライナは苦しみを終わらせることに同意しなければならない。英国は、ロシアがドンバス地方を完全に支配するまでにはさらに４年かかる可能性があると推定している。ウクライナでさらに４年、死と破壊が続く。

トランプ氏、合意へ尽力

ルビオ米国務長官は18日、和平が不可能な場合、米国はロシアに二次制裁を科すことができるが、これは和平交渉の終了を意味するため、トランプ氏はすぐにはそれをしないだろうし、トランプ氏は合意に達するために多くの時間とエネルギーを費やしてきたと述べた。

トランプ氏は就任８カ月で、バイデン大統領が４年間で行った以上のことを世界の平和のために行ってきた。平和が可能かどうかを決めるのは、ゼレンスキー氏だ。