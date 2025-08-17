トップオピニオンViewpoint映画「国宝」の作品世界　「血統」「死」「運命愛」のドラマ　個性越えたところに本当の表現
Viewpoint

映画「国宝」の作品世界　「血統」「死」「運命愛」のドラマ　個性越えたところに本当の表現

評論家　三浦小太郎

By 三浦 小太郎

映画「国宝」の大きなテーマは「血統」と「死」、さらに言えば「運命愛」のドラマである。吉沢亮演じる主人公、花井東一郎はやくざの親分の子供であり、父が抗争で殺される姿を「偉大な演劇」として眼前で見詰めたことが彼の原点になっている。【...全文を読む】

