モディ印首相訪日への期待　戦略的パートナーシップ深化へ

日印両国首脳の相互訪問の一環として、８月後半にナ拓殖大学国際日本文化研究所客員教授 ペマ・ギャルポレンドラ・モディ印首相が日本を訪問する見通しだ。日本とインドは２国間関係のさらなる深化、そして戦略的パートナーシップの新たな章の幕開けを迎えようとしている。今回の訪日は、中国で開催予定の上海協力機構（ＳＣＯ）サミットへの出席とも重なる可能性があり、インドのアジア全域への積極的外交関与がいっそう強まっていることを示している。

中でも、日本とインドの連携は、中国を念頭に、インド太平洋地域における最も重要なパートナーシップの一つとして台頭している。

地域安保対話で存在感

モディ首相の訪日に先立ち、両国は安全保障、経済、人と人との交流といった多岐にわたる分野で関係強化への意思を再確認。日本の外務省は、日米豪印４カ国（クアッド）による「自由で開かれたインド太平洋」の実現に向けた協力の重要性を強調している。こうした戦略的連携は、４カ国による海軍共同演習「マラバール演習」への日本の積極的な参加にも反映されている。

BRICS2023に参加したインドのモディ首相（UPI）

また、石破茂首相も続投に意欲を示しているので、年内にインドを訪問する予定である。米国のドナルド・トランプ大統領、オーストラリアのアンソニー・アルバニージー首相と共にクアッドサミットに出席する見通しだ。これはインドが地域安全保障対話において存在感を強めていることを示している。

日本とインドの経済関係も近年着実に深化しており、日本はインドにおけるトップ５の外国投資国の一つになっている。現在、１４００社を超える日本企業がインド国内で事業を展開している。両国は近年の首脳会談において、今後５年間で官民合わせて５兆円の投資を目指すとともに、日本企業にとってのインドのビジネス環境の改善にも取り組むことを確認している。

両国の協力の象徴的な事業の一つが、アーメダバードとムンバイを結ぶ新幹線（新幹線Ｅ10型）の導入である。日本はこの最新型新幹線２編成をインドに無償提供し、日印両国で同時に運行を開始する予定だ。これは技術とインフラ分野での協力の深さを物語るものである。

また、世界的に供給網への圧力が高まる中、両国は電気自動車（ＥＶ）や電子機器に不可欠なレアアースを中心とする重要鉱物の供給に関して、共同での解決策を模索していると聞く。中国の輸出制限により、日本のスズキやトヨタなど、インド国内でＥＶ製造を行う企業も影響を受けているため、インドやベトナムなど第三国での資源開発協力が検討されていることは、アジア全体の発展に寄与することであろう。

インドの関係者によると、ベインキャピタルが支援する日本の磁石メーカー・プロテリアル社は、インドにおいてネオジム鉄ホウ素磁石「ＮＥＯＭＡＸ」の製造拠点設置を検討中とのことだ。これは供給網の脆弱（ぜいじゃく）性を解消するだけでなく、インドのクリーンエネルギー移行における地位強化にも寄与する。

今まで慎重であった日本の金融機関も、やっとインドへの展開を進めており、インフラ整備や産業成長への貢献が期待されている。８月１日には小野啓一駐インド日本大使が、インド準備銀行のサンジャイ・マロートラ総裁と会談し、日本の銀行の役割拡大について意見を交わしたと報道されている。これらの投資は、インドの経済的強靭（きょうじん）性と成長を後押ししているようで、これまで長期間にわたって日印の潜在的可能性を説いてきた筆者としては、このような状況はもっと早く起きてもおかしくなかったと思いながら、安堵（あんど）している。

また、日本は「東方政策」を掲げるインドと連携し、南アジアと東南アジアを結ぶ戦略的なインフラ構想「質の高いインフラパートナーシップ」の推進にも貢献している。地域の統合、持続可能な開発、高品質なインフラ整備という共通の理念が反映されていると言うべきだろう。

強靭なインド太平洋に

最近行われたヴィクラム・ミスリ外務次官と船越健裕外務事務次官との会談では、安全保障や経済、技術、文化交流など多岐にわたる協力の現状が確認され、日印の「特別戦略的グローバル・パートナーシップ」の強固さが改めて示された。

両国が複雑な地政学的環境を共に歩む中で、両国の協力は、故安倍晋三元首相以来、日本の歴代首相とモディ首相の信頼関係によって、安定性・革新・民主的価値を共有する連帯の象徴として、今後も輝きを増していくことを願う。モディ首相の訪日は、単なる外交行事にとどまらず、信頼と相互尊重、そして強靭なインド太平洋という共通ビジョンに根差した揺るぎないパートナーシップの証しとなってほしい。