空母葛城奮闘せり　祖国復興への航海　復員輸送船として活躍　戦争と平和の時代を結んだ船

日本海軍は大艦巨砲主義の悪弊に染まっていたと戦後非難されるが、真珠湾攻撃で航空機の力を示すまで、世界の列強は等しく大艦巨砲主義を信じて疑わなかった。むしろ日本海軍は早い時期から航空機に注目、大正11年には世界初の正式空母「鳳翔」を完成させている。

日米開戦時の空母保有数を見ても、日本の９隻に対し米国は７隻、うち太平洋配備は３隻にすぎず日本海軍の圧倒的優位であった。だがミッドウェイ海戦の敗退で戦局は逆転する。

日本海軍の最後の空母

空母戦力の早急な立て直しを迫られた海軍は、工期の短い中型空母の建造強化の方針を打ち出し、雲龍型空母15隻の建造が決定された。だが実際に起工されたのは５隻にとどまり、竣工（しゅんこう）したのは「天城」と「葛城」の２隻だけだった。

雲龍型空母３番艦の葛城は昭和17年12月に建造が開始され、昭和19年10月に竣工した。２年弱の工期は、当時の日本の国力を考えると驚異的な速さであった。葛城の基準排水量は約１万７千㌧、全長２２７㍍で搭載航空機約50機。日本海軍が造った最後の空母であった。だが戦局の悪化で搭載する航空機も燃料もなかった。呉軍港に係留され、出撃の機会を得ぬまま昭和20年８月15日の終戦を迎えている。

僚艦の天城は米軍の呉軍港空襲で横転着底し使用不能となったが、幸い葛城には被害が無く、終戦直後、重要な任務が与えられた。海外に取り残された兵士らを内地に帰還させる復員輸送船（正式の名称は第二復員省所属の特別輸送艦）に指定されたのだ。終戦時、海外には６００万人以上の軍人、軍属、民間人らが残されており、その帰還は急務の課題だった。

軍用機の搭載に代わり復員兵を運ぶ船に生まれ変わった葛城。格納庫には簡易寝台や畳が敷かれ、一度に５千人以上が収容できた。高速かつ復員輸送船中最大の艦であった葛城は遠方の南洋方面担当となり、南大東島やラバウル、オーストラリア、仏領インドシナなどに派遣された。

葛城を見た復員者の多くは、まだ日本にこんな大型艦が残っていたのかと驚いたという。だが航海は安全なものではなかった。戦時中に敷設された多数の機雷が各所に残っており、船のメンテナンスも不十分だった。ボイラー予備水の不足から外洋で立ち往生したこともあった。

それでも１年の間に８航海、５万人に近い復員者を無事内地に輸送した。その中には歌手の藤山一郎もいた。ようやく船が内地に近づいた時、復員者の多くは甲板に登り、故国日本の姿を見て、ある者は手を合わせて拝み、ある者は声を上げて泣いたという。夢に見た母国に戻れた自らの幸せを噛（か）み締めるとともに、帰国を果たせず戦地で散華（さんげ）した戦友の無念に思いを馳（は）せたことであろう。

葛城と共に大型復員船として活躍した船がもう一隻いた。鳳翔である。世界初の空母鳳翔は老朽化で一線を退き、生き延びていたのだ。かつて世界最強の空母機動部隊を誇った日本海軍。その日本海軍の最初と最後の空母２隻が奇（く）しくも復員の大事業を背負ったのである。

空母と言えば「赤城」や「飛龍」などの名が浮かぶが、武勲に縁のない葛城を知る人は少ない。だが葛城は戦後の混乱時、立派な働きを見せた。葛城で復員した兵士を父に、葛城で彼らの看護に当たった看護婦を母に持つ子供も生まれている。葛城の奮闘からまさに戦後日本の復興が始まったのだ。

日本再生第一歩で功績

終戦記念日は、戦争犠牲者を悼む慰霊の日だが、戦中と戦後、戦争と平和を繋（つな）ぐ結節の日とも言える。葛城も空母から復員船に転じ戦時と戦後を結び付ける船となった。それゆえ８月15日を前に、復員事業という日本再生の第一歩で功績を残した葛城を称（たた）えてやりたい。

夏休みに入り大阪・関西万博は盛況の日が続いている。その夢洲会場と目と鼻の位置にユニバーサル・スタジオ・ジャパンがある。ここは日立造船（現カナデビア）桜島工場があった場所だ。その地で昭和22年11月30日、葛城は解体されひっそりとその短い命を閉じた。