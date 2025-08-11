トップオピニオンViewpoint労働分配率と経済・社会の発展 人事評価制度など再考を 率が適切なら勤労意欲向上 Viewpoint 労働分配率と経済・社会の発展 人事評価制度など再考を 率が適切なら勤労意欲向上 平成国際大学名誉教授 佐藤 晴彦 タグ会員向け 2025年8月12日 06時54分 By 佐藤 晴彦 XLINEFacebookEmailPrint 働く者は賃金の分け前が小さいとやる気を失ってしまう。収入が少な過ぎるということは、離職率や転職傾向を高めるということだけでなく、それによって私たち全体の経済や社会にまで影響を与えることに繋（つな）がる、ということを私たちは知らなければならない。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint Previous article国政選挙 政党マッチング・アプリの危険性 投票先分散化を誘導していないか 人気記事 Viewpoint 「自由」が消えた日本の大学 Viewpoint 米国は戦場バイオ技術で中国に遅れ 立法措置が早急に必要 Viewpoint マズロー説と労働者への取り組み ５段階の欲求実現支援を Viewpoint 130年前の台湾領有を巡る憲法論争 大日本帝国憲法は適用されたのか Viewpoint トランプ外交の問題点 ニクソン政権との類似と相違 Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint 虚構に満ちた戦勝パレード 嘘を正当化する中国共産党 歴史的記憶を武器化し幻想宣伝 Viewpoint 医療費適正化キャンペーンの結果 新着記事 Viewpoint 国政選挙 政党マッチング・アプリの危険性 投票先分散化を誘導していないか Viewpoint 中国「反日映画」連続上映の恐怖 国民の反日感情を刺激 ＳＮＳに溢れる過激な投稿 Viewpoint 「東京の二層構造」を考える 重なり合う「首都」と「地方」 首都移転の議論も候補地絞れず Viewpoint 沖縄における参院選結果 参政党に負けた自民党 「民意は辺野古反対」にあらず Viewpoint 波の下の静かな戦争 米、中国の海底ケーブル拡大阻止へ Viewpoint 中国との戦争に備えよ 技術的優位失う米国 防衛力の再構築が必要 Viewpoint 「習近平失墜」を示す人民日報記事 父親の記念館開館式なし Viewpoint 「日本人ファースト」とは何か 国民豊かにする政治の不在 TOP記事（全期間） Viewpoint 対中債務に苦しむパキスタン 中パ経済回廊が大きな負担に Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 新たな露朝のサイバー協力関係 Viewpoint 北朝鮮とロシアの軍事的結び付き Viewpoint 「倒閉潮」に見る中国の生き地獄 Viewpoint 「停戦合意」は危険な前例 Viewpoint 棄教を強要された家庭連合信徒