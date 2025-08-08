国政選挙　政党マッチング・アプリの危険性　投票先分散化を誘導していないか

ここ数年、選挙のたびごとに有権者個人と政党の相性を簡単に調べられるマッチング・アプリの活用を、テレビ・新聞各社が呼び掛けている。今や、朝日新聞、読売新聞、毎日新聞、日本経済新聞からＮＨＫなど、各種のメジャーなマスコミに加えて、「選挙ドットコム」「ＪＡＰＡＮ ＣＨＯＩＣＥ」そして「Ｙａｈｏｏ！ニュース」等々、各々独自のシステムで運用する政党マッチング・アプリがネット上に横溢（おういつ）している。それぞれ20から60以上に及ぶ質問に答えると、各有権者の考え方に近い政党はどれか、あるいはその選挙区の候補者の中では誰が一番近いかが、たちどころに分かる仕組みである。日ごろ政治への関心が高くない、それゆえ自力で投票先を決める自信がない有権者には、役に立つ便利なアプリだ。

政党の来歴は解説せず

これらのアプリは、無料・匿名で気軽に使用できる。各アプリの質問事項のうちには、消費税減税、企業からの政治献金、原子力発電所の存廃、憲法改正、選択的夫婦別姓法制化、皇位継承、日本の安全保障予算など、どのアプリでも取り上げた共通事項があった。他方、沖縄の普天間基地移転問題、対中国デカップリングと経済安全保障、日米同盟の将来、国債発行による積極財政と財政規律重視など、アプリによって取り上げたり、触れなかったりという項目もあった。

途中、選択に迷うところでは解説が付されているアプリなど、それぞれ工夫があり、一見して真面目なソフトウエアである。いずれも最終的に、アプリの利用者の考えに近い順に、１００点満点の何点（あるいは何％）という形で各政党のマッチ度合いが示される。

しかし、国政選挙の投票は、各政党の選挙公約と自分の考えとのマッチ度だけで投票先を決めるべきものではない。その政党、あるいは政党の指導者の来歴はどうかなど、過去の言動を検証してみなければ、掲げた政策を本気で実現するかどうか判断できない。どんなに真面目な人も時と場合で嘘（うそ）をつくものだが、中には確信犯的嘘つきがいるのと同じで、政党もたまたま偶然、あるいはしょっちゅう意図的に、嘘をつくものである。その本質を見抜く必要がある。ところが、これらのマッチング・アプリは、その政党の来歴やリーダーの資質について、親切丁寧に解説してはいない。

そもそも、衆参両院で単独過半数を占める政党でない限り、掲げた政策を国政の場で実現することはできない。多数決、それが民主主義のルールなのである。だから、自分の考えと近い政党に投票したところで、その政党が多数の議席を獲得できなければ、その理想は「絵に描いた餅」に終わる。それくらいなら政権獲得あるいは維持の可能性がある、自分とやや近いくらいの政党に票を投じて、政権を通じて「多少はまし」な政策を実施してもらう方が良いかもしれない。１００点満点の「絵に描いた餅」を、指をくわえて眺めるより、60点の餅を実際に食べる方が、空腹が満たされる。

ところで有権者の嗜好（しこう）は十人十色だから、マッチする政党は分散するはずで、アプリの利用者がアプリの推薦する政党にそのまま投票すれば、政党支持が分散する可能性が高い。今回参議院選挙の比例代表投票の結果を見れば、自民党、国民民主党、参政党、立憲民主党の順で票が分散し、その他政党にも支持が広がった。その主たる要因が政党マッチング・アプリの利用拡大にあるなどと短絡的にいうつもりはない。しかし、若い有権者ほど日ごろから政治全般への関心が低い一方、スマホのアプリと付き合っている時間が長いから、不安は拭い切れない。

政権崩壊へ導く効果も

うがった見方をすれば、政党マッチング・アプリには、単独多数、あるいは連立による多数の政権を崩壊へ導く効果があるかもしれない。前回に引き続いての今回の選挙結果は、政党マッチング・アプリの利用を呼び掛けた一部マスコミの思惑通りかもしれないのである。

マスコミ各社は、今後の選挙でもマッチング・アプリの活用を推奨するなら、選挙の投票先選択における複合的な意味を、やさしく丁寧に伝えなければならない。それを怠るメディアは、裏の意図が疑われて然（しか）るべきなのである。