トップオピニオンViewpoint中国「反日映画」連続上映の恐怖 国民の反日感情を刺激 ＳＮＳに溢れる過激な投稿 Viewpoint 中国「反日映画」連続上映の恐怖 国民の反日感情を刺激 ＳＮＳに溢れる過激な投稿 評論家 石 平 タグ会員向け 2025年8月7日 07時20分 By 石平 XLINEFacebookEmailPrint 中国では７月25日から、旧日本軍の「残虐性」をことさらに強調する３本の「反日映画」が相次いで上映される。反日教育が盛んな中国でも滅多（めった）にない、「反日映画」の上映ラッシュである。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint Previous article「東京の二層構造」を考える 重なり合う「首都」と「地方」 首都移転の議論も候補地絞れず 人気記事 Viewpoint 「日本が一番好き」76％の衝撃 親日本・台湾の熱い期待 Viewpoint 130年前の台湾領有を巡る憲法論争 大日本帝国憲法は適用されたのか Viewpoint 中国・パキスタンの結び付き インドを意識した地政学的な関係 Viewpoint “昭和の時代”を総括する年に Viewpoint 出生数70万人割れ 崖っぷちの少子化政策 多角的な対策に着手を Viewpoint 大砲とバター 米政権の強まる要求 米を潤す考えから転換を Viewpoint ヘグセス米国防長官の軍改革 戦士の精神回復を最優先 Viewpoint トランプ米大統領が学ぶべきこと ソ連崩壊へ導いたレーガン氏 新着記事 Viewpoint 「東京の二層構造」を考える 重なり合う「首都」と「地方」 首都移転の議論も候補地絞れず Viewpoint 沖縄における参院選結果 参政党に負けた自民党 「民意は辺野古反対」にあらず Viewpoint 波の下の静かな戦争 米、中国の海底ケーブル拡大阻止へ Viewpoint 中国との戦争に備えよ 技術的優位失う米国 防衛力の再構築が必要 Viewpoint 「習近平失墜」を示す人民日報記事 父親の記念館開館式なし Viewpoint 「日本人ファースト」とは何か 国民豊かにする政治の不在 Viewpoint 虚構に満ちた戦勝パレード 嘘を正当化する中国共産党 歴史的記憶を武器化し幻想宣伝 Viewpoint 地域福祉をどうするのか 危機は地方にこそ存在 人口減で産業も生活も疲弊 TOP記事（全期間） Viewpoint 対中債務に苦しむパキスタン 中パ経済回廊が大きな負担に Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 新たな露朝のサイバー協力関係 Viewpoint 北朝鮮とロシアの軍事的結び付き Viewpoint 「倒閉潮」に見る中国の生き地獄 Viewpoint 「停戦合意」は危険な前例 Viewpoint 棄教を強要された家庭連合信徒