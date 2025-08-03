トップオピニオンViewpoint沖縄における参院選結果 参政党に負けた自民党 「民意は辺野古反対」にあらず Viewpoint 沖縄における参院選結果 参政党に負けた自民党 「民意は辺野古反対」にあらず 沖縄大学教授 宮城 能彦 タグ会員向け参院選2025 2025年8月4日 06時53分 By 宮城 能彦 XLINEFacebookEmailPrint 参議院選挙沖縄選挙区の結果自体は私の予想通りとなった。「オール沖縄」から擁立された新人候補者が立憲民主党、共産党、社民党、社大党の推薦を受けて26万５２０３票を獲得し当選、一方自民党の新人候補（公明推薦）は23万１９０７票で、３万３２９６票差だった。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint Previous article波の下の静かな戦争 米、中国の海底ケーブル拡大阻止へ 人気記事 Viewpoint 米民主党の半永久的な終焉 Viewpoint 虚構に満ちた戦勝パレード 嘘を正当化する中国共産党 歴史的記憶を武器化し幻想宣伝 Viewpoint トランプ外交の問題点 ニクソン政権との類似と相違 Viewpoint 「習近平失墜」を示す人民日報記事 父親の記念館開館式なし Viewpoint トランプ米大統領が学ぶべきこと ソ連崩壊へ導いたレーガン氏 Viewpoint 沖縄を二度と戦場にしないために 貪欲な学びと建設的議論を Viewpoint 中国製電池への依存深める日本のＥＶ 国家安保上の新たな脅威に Viewpoint 「日本が一番好き」76％の衝撃 親日本・台湾の熱い期待 新着記事 Viewpoint 波の下の静かな戦争 米、中国の海底ケーブル拡大阻止へ Viewpoint 中国との戦争に備えよ 技術的優位失う米国 防衛力の再構築が必要 Viewpoint 「習近平失墜」を示す人民日報記事 父親の記念館開館式なし Viewpoint 「日本人ファースト」とは何か 国民豊かにする政治の不在 Viewpoint 虚構に満ちた戦勝パレード 嘘を正当化する中国共産党 歴史的記憶を武器化し幻想宣伝 Viewpoint 地域福祉をどうするのか 危機は地方にこそ存在 人口減で産業も生活も疲弊 Viewpoint 米政権に影響与える新しいＤＳ 始まったテクノ専制政治 個人データ掌握し社会を支配 Viewpoint 130年前の台湾領有を巡る憲法論争 大日本帝国憲法は適用されたのか TOP記事（全期間） Viewpoint 対中債務に苦しむパキスタン 中パ経済回廊が大きな負担に Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 新たな露朝のサイバー協力関係 Viewpoint 北朝鮮とロシアの軍事的結び付き Viewpoint 「倒閉潮」に見る中国の生き地獄 Viewpoint 「停戦合意」は危険な前例 Viewpoint 棄教を強要された家庭連合信徒