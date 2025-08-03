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沖縄における参院選結果　参政党に負けた自民党　「民意は辺野古反対」にあらず

沖縄大学教授　宮城　能彦

By 宮城 能彦

参議院選挙沖縄選挙区の結果自体は私の予想通りとなった。「オール沖縄」から擁立された新人候補者が立憲民主党、共産党、社民党、社大党の推薦を受けて26万５２０３票を獲得し当選、一方自民党の新人候補（公明推薦）は23万１９０７票で、３万３２９６票差だった。【...全文を読む】

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