トップオピニオンViewpoint波の下の静かな戦争 米、中国の海底ケーブル拡大阻止へ Viewpoint 波の下の静かな戦争 米、中国の海底ケーブル拡大阻止へ 仏国立安全保障防衛研究センター上席フェロー 新田 容子 タグ会員向け 2025年8月2日 07時09分 By 新田 容子 XLINEFacebookEmailPrint ７月、米国連邦通信委員会（ＦＣＣ）は決定的な政策転換を発表した。これは中国の技術や機器を含む海底通信ケーブルを米国に接続する企業を禁止する措置で、単なる規制ではなく、世界の海底通信における中国の役割拡大がもたらす地政学的およびサイバー上の脅威の増大を明確に示すものだ。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint Previous article中国との戦争に備えよ 技術的優位失う米国 防衛力の再構築が必要 人気記事 Viewpoint 中国製電池への依存深める日本のＥＶ 国家安保上の新たな脅威に Viewpoint 和平に本気でないプーチン氏 軍備増強、兵器産業を強化 Viewpoint 体制維持へ欧米分断図る中国 最大の脅威は自由と民主主義 被害者を装い米国に責任転嫁 Viewpoint 中国との戦争に備えよ 技術的優位失う米国 防衛力の再構築が必要 Viewpoint 米国の新たなカトリック思想 「神の国」と「地の国」繋ぐ教会 Viewpoint 沖縄を二度と戦場にしないために 貪欲な学びと建設的議論を Viewpoint トランプ政権後の世界秩序の行方は？ 高関税交渉で同盟関係壊す 長年築いた国際社会からも不信 Viewpoint 戦略的抑止力としての体制転換 存続に執着する独裁政権 新着記事 Viewpoint 中国との戦争に備えよ 技術的優位失う米国 防衛力の再構築が必要 Viewpoint 「習近平失墜」を示す人民日報記事 父親の記念館開館式なし Viewpoint 「日本人ファースト」とは何か 国民豊かにする政治の不在 Viewpoint 虚構に満ちた戦勝パレード 嘘を正当化する中国共産党 歴史的記憶を武器化し幻想宣伝 Viewpoint 地域福祉をどうするのか 危機は地方にこそ存在 人口減で産業も生活も疲弊 Viewpoint 米政権に影響与える新しいＤＳ 始まったテクノ専制政治 個人データ掌握し社会を支配 Viewpoint 130年前の台湾領有を巡る憲法論争 大日本帝国憲法は適用されたのか Viewpoint ゴールデンドームは米存続に不可欠 世界で強まる核の脅威 技術進歩に後れ取る防衛能力 TOP記事（全期間） Viewpoint 対中債務に苦しむパキスタン 中パ経済回廊が大きな負担に Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 新たな露朝のサイバー協力関係 Viewpoint 北朝鮮とロシアの軍事的結び付き Viewpoint 「倒閉潮」に見る中国の生き地獄 Viewpoint 「停戦合意」は危険な前例 Viewpoint 棄教を強要された家庭連合信徒