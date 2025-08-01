トップオピニオンViewpoint波の下の静かな戦争　米、中国の海底ケーブル拡大阻止へ
Viewpoint

波の下の静かな戦争　米、中国の海底ケーブル拡大阻止へ

仏国立安全保障防衛研究センター上席フェロー　新田　容子

By 新田 容子

７月、米国連邦通信委員会（ＦＣＣ）は決定的な政策転換を発表した。これは中国の技術や機器を含む海底通信ケーブルを米国に接続する企業を禁止する措置で、単なる規制ではなく、世界の海底通信における中国の役割拡大がもたらす地政学的およびサイバー上の脅威の増大を明確に示すものだ。【...全文を読む】

🔒こちらの記事は会員向け記事です。
世界日報 日刊電子版購読申込み
spot_img
Previous article中国との戦争に備えよ　技術的優位失う米国　防衛力の再構築が必要

人気記事

新着記事

TOP記事（全期間）

世界日報社について

関連サイト

ワシントン・タイムズ・ジャパン
月刊Viewpoint online
デジタルSunday世界日報
サンデー世界日報の申込みはこちら
Viewpoint Books

姉妹紙

米紙ワシントン・タイムズ
韓国紙セゲイルボ

ソーシャルメディア

spot_img
spot_img
spot_img
LINE登録こちら

©2025 The Sekai Nippo. All rights reserved.

Google Translate »