トップオピニオンViewpoint「習近平失墜」を示す人民日報記事 父親の記念館開館式なし Viewpoint 「習近平失墜」を示す人民日報記事 父親の記念館開館式なし 評論家 石 平 タグ会員向け習近平 2025年7月29日 10時55分 By 石平 XLINEFacebookEmailPrint 実は５月下旬には、「習近平に異状あり」を示唆する二つの新聞記事があった。その一つは25日、人民日報が１面で伝えた「関中革命記念館開館」のニュースである。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint Previous article「日本人ファースト」とは何か 国民豊かにする政治の不在 人気記事 Viewpoint 米民主党の半永久的な終焉 Viewpoint 「自由」が消えた日本の大学 Viewpoint 体制維持へ欧米分断図る中国 最大の脅威は自由と民主主義 被害者を装い米国に責任転嫁 Viewpoint 米国は戦場バイオ技術で中国に遅れ 立法措置が早急に必要 Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint 「日本が一番好き」76％の衝撃 親日本・台湾の熱い期待 Viewpoint 少子化の時代 求められる夫婦関係 Viewpoint 北朝鮮とロシアの軍事的結び付き 新着記事 Viewpoint 「日本人ファースト」とは何か 国民豊かにする政治の不在 Viewpoint 虚構に満ちた戦勝パレード 嘘を正当化する中国共産党 歴史的記憶を武器化し幻想宣伝 Viewpoint 地域福祉をどうするのか 危機は地方にこそ存在 人口減で産業も生活も疲弊 Viewpoint 米政権に影響与える新しいＤＳ 始まったテクノ専制政治 個人データ掌握し社会を支配 Viewpoint 130年前の台湾領有を巡る憲法論争 大日本帝国憲法は適用されたのか Viewpoint ゴールデンドームは米存続に不可欠 世界で強まる核の脅威 技術進歩に後れ取る防衛能力 Viewpoint トランプ政権後の世界秩序の行方は？ 高関税交渉で同盟関係壊す 長年築いた国際社会からも不信 Viewpoint 体制維持へ欧米分断図る中国 最大の脅威は自由と民主主義 被害者を装い米国に責任転嫁 TOP記事（全期間） Viewpoint 対中債務に苦しむパキスタン 中パ経済回廊が大きな負担に Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 新たな露朝のサイバー協力関係 Viewpoint 北朝鮮とロシアの軍事的結び付き Viewpoint 「倒閉潮」に見る中国の生き地獄 Viewpoint 「停戦合意」は危険な前例 Viewpoint 棄教を強要された家庭連合信徒