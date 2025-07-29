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「習近平失墜」を示す人民日報記事　父親の記念館開館式なし

評論家　石 平

By 石平

実は５月下旬には、「習近平に異状あり」を示唆する二つの新聞記事があった。その一つは25日、人民日報が１面で伝えた「関中革命記念館開館」のニュースである。【...全文を読む】

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