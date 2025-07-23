トップオピニオンViewpoint虚構に満ちた戦勝パレード　嘘を正当化する中国共産党　歴史的記憶を武器化し幻想宣伝
Viewpoint

虚構に満ちた戦勝パレード　嘘を正当化する中国共産党　歴史的記憶を武器化し幻想宣伝

By マイルズ・ユー

９月３日、中国共産党は天安門広場で、第２次世界大戦時の日本への勝利を記念する大規模な軍事パレードを行う。【...全文を読む】

🔒こちらの記事は会員向け記事です。
世界日報 日刊電子版購読申込み
spot_img
Previous article地域福祉をどうするのか　危機は地方にこそ存在　人口減で産業も生活も疲弊

人気記事

新着記事

TOP記事（全期間）

世界日報社について

関連サイト

ワシントン・タイムズ・ジャパン
月刊Viewpoint online
デジタルSunday世界日報
サンデー世界日報の申込みはこちら
Viewpoint Books

姉妹紙

米紙ワシントン・タイムズ
韓国紙セゲイルボ

ソーシャルメディア

spot_img
spot_img
spot_img
LINE登録こちら

©2025 The Sekai Nippo. All rights reserved.

Google Translate »