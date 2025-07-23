トップオピニオンViewpoint虚構に満ちた戦勝パレード 嘘を正当化する中国共産党 歴史的記憶を武器化し幻想宣伝 Viewpoint 虚構に満ちた戦勝パレード 嘘を正当化する中国共産党 歴史的記憶を武器化し幻想宣伝 タグ会員向け 2025年7月24日 07時13分 By マイルズ・ユー XLINEFacebookEmailPrint ９月３日、中国共産党は天安門広場で、第２次世界大戦時の日本への勝利を記念する大規模な軍事パレードを行う。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint Previous article地域福祉をどうするのか 危機は地方にこそ存在 人口減で産業も生活も疲弊 人気記事 Viewpoint 米国は中国に厳しい姿勢貫け 北京はジェノサイド政権 Viewpoint 地域福祉をどうするのか 危機は地方にこそ存在 人口減で産業も生活も疲弊 Viewpoint 米ミサイル防衛網の構築急げ 進む核拡散、抑止力に懸念 Viewpoint 米政権に影響与える新しいＤＳ 始まったテクノ専制政治 個人データ掌握し社会を支配 Viewpoint 権威主義から民主社会を守る鍵 多様な中間集団と宗教が重要に Viewpoint “トランプデモクラシー”の時代が来るか マッキンリーとジャクソンを思慕 Viewpoint 中国製電池への依存深める日本のＥＶ 国家安保上の新たな脅威に Viewpoint 露朝中の連携深化は新たなサイバー脅威 新着記事 Viewpoint 地域福祉をどうするのか 危機は地方にこそ存在 人口減で産業も生活も疲弊 Viewpoint 米政権に影響与える新しいＤＳ 始まったテクノ専制政治 個人データ掌握し社会を支配 Viewpoint 130年前の台湾領有を巡る憲法論争 大日本帝国憲法は適用されたのか Viewpoint ゴールデンドームは米存続に不可欠 世界で強まる核の脅威 技術進歩に後れ取る防衛能力 Viewpoint トランプ政権後の世界秩序の行方は？ 高関税交渉で同盟関係壊す 長年築いた国際社会からも不信 Viewpoint 体制維持へ欧米分断図る中国 最大の脅威は自由と民主主義 被害者を装い米国に責任転嫁 Viewpoint 沖縄を二度と戦場にしないために 貪欲な学びと建設的議論を Viewpoint 権威主義から民主社会を守る鍵 多様な中間集団と宗教が重要に TOP記事（全期間） Viewpoint 対中債務に苦しむパキスタン 中パ経済回廊が大きな負担に Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint 新たな露朝のサイバー協力関係 Viewpoint 北朝鮮とロシアの軍事的結び付き Viewpoint 「倒閉潮」に見る中国の生き地獄 Viewpoint 「停戦合意」は危険な前例 Viewpoint 棄教を強要された家庭連合信徒