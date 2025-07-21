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地域福祉をどうするのか　危機は地方にこそ存在　人口減で産業も生活も疲弊

元衆議院議員　大泉　博子

By 大泉 博子

この寄稿が紙上に出る頃には、参議院選挙の結果も明らかになっているだろう。参議院選挙は給付か消費税減税かの争点で行われた。【...全文を読む】

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