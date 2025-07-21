トップオピニオンViewpoint地域福祉をどうするのか 危機は地方にこそ存在 人口減で産業も生活も疲弊 Viewpoint 地域福祉をどうするのか 危機は地方にこそ存在 人口減で産業も生活も疲弊 元衆議院議員 大泉 博子 タグ会員向け 2025年7月22日 06時49分 By 大泉 博子 XLINEFacebookEmailPrint この寄稿が紙上に出る頃には、参議院選挙の結果も明らかになっているだろう。参議院選挙は給付か消費税減税かの争点で行われた。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint Previous article米政権に影響与える新しいＤＳ 始まったテクノ専制政治 個人データ掌握し社会を支配 人気記事 Viewpoint マズロー説を基にした離職率低減策 「達成感」与える仕組みを Viewpoint 空自スクランブル発進記録が示すもの 700回超の３分の２は中国向け Viewpoint 米民主党の半永久的な終焉 Viewpoint 米民主党全国委員長にマーティン氏 ドナー優先から労働者層重視へ Viewpoint 米政権に影響与える新しいＤＳ 始まったテクノ専制政治 個人データ掌握し社会を支配 Viewpoint 「自由」が消えた日本の大学 Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 大量投獄の女王、カマラ・ハリス氏 新着記事 Viewpoint 米政権に影響与える新しいＤＳ 始まったテクノ専制政治 個人データ掌握し社会を支配 Viewpoint 130年前の台湾領有を巡る憲法論争 大日本帝国憲法は適用されたのか Viewpoint ゴールデンドームは米存続に不可欠 世界で強まる核の脅威 技術進歩に後れ取る防衛能力 Viewpoint トランプ政権後の世界秩序の行方は？ 高関税交渉で同盟関係壊す 長年築いた国際社会からも不信 Viewpoint 体制維持へ欧米分断図る中国 最大の脅威は自由と民主主義 被害者を装い米国に責任転嫁 Viewpoint 沖縄を二度と戦場にしないために 貪欲な学びと建設的議論を Viewpoint 権威主義から民主社会を守る鍵 多様な中間集団と宗教が重要に Viewpoint 失われた米国例外主義 イラン爆撃は再構築の出発点 TOP記事（全期間） Viewpoint 対中債務に苦しむパキスタン 中パ経済回廊が大きな負担に Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint 新たな露朝のサイバー協力関係 Viewpoint 北朝鮮とロシアの軍事的結び付き Viewpoint 「倒閉潮」に見る中国の生き地獄 Viewpoint 「停戦合意」は危険な前例 Viewpoint 棄教を強要された家庭連合信徒