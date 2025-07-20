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米政権に影響与える新しいＤＳ　始まったテクノ専制政治　個人データ掌握し社会を支配

エルドリッヂ研究所代表、政治学博士　ロバート・Ｄ・エルドリッヂ

By ロバート・Ｄ・エルドリッヂ

先日の米ロサンゼルスの暴動、その背景や対応についてさまざまな解説があるが、筆者が注目しているのは特に監視社会や警察国家への進歩だ。【...全文を読む】

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