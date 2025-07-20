トップオピニオンViewpoint米政権に影響与える新しいＤＳ 始まったテクノ専制政治 個人データ掌握し社会を支配 Viewpoint 米政権に影響与える新しいＤＳ 始まったテクノ専制政治 個人データ掌握し社会を支配 エルドリッヂ研究所代表、政治学博士 ロバート・Ｄ・エルドリッヂ タグ会員向け 2025年7月21日 06時50分 By ロバート・Ｄ・エルドリッヂ XLINEFacebookEmailPrint 先日の米ロサンゼルスの暴動、その背景や対応についてさまざまな解説があるが、筆者が注目しているのは特に監視社会や警察国家への進歩だ。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint Previous article130年前の台湾領有を巡る憲法論争 大日本帝国憲法は適用されたのか 人気記事 Viewpoint 国連加盟国として台湾承認を 偽りに満ちた決議２７５８号 Viewpoint ユーラシア権威主義勢力との百年戦争 欧州中心の冷戦終焉史観 Viewpoint 中国製電池への依存深める日本のＥＶ 国家安保上の新たな脅威に Viewpoint 中国「破落戸外交」の悪辣手口 Viewpoint “トランプデモクラシー”の時代が来るか マッキンリーとジャクソンを思慕 Viewpoint 米国は戦場バイオ技術で中国に遅れ 立法措置が早急に必要 Viewpoint 米民主党全国委員長にマーティン氏 ドナー優先から労働者層重視へ Viewpoint 露派兵北朝鮮兵士の“命の代償” 遺族に「平壌居住権」付与か 新着記事 Viewpoint 130年前の台湾領有を巡る憲法論争 大日本帝国憲法は適用されたのか Viewpoint ゴールデンドームは米存続に不可欠 世界で強まる核の脅威 技術進歩に後れ取る防衛能力 Viewpoint トランプ政権後の世界秩序の行方は？ 高関税交渉で同盟関係壊す 長年築いた国際社会からも不信 Viewpoint 体制維持へ欧米分断図る中国 最大の脅威は自由と民主主義 被害者を装い米国に責任転嫁 Viewpoint 沖縄を二度と戦場にしないために 貪欲な学びと建設的議論を Viewpoint 権威主義から民主社会を守る鍵 多様な中間集団と宗教が重要に Viewpoint 失われた米国例外主義 イラン爆撃は再構築の出発点 Viewpoint 露朝中の連携深化は新たなサイバー脅威 TOP記事（全期間） Viewpoint 対中債務に苦しむパキスタン 中パ経済回廊が大きな負担に Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint 新たな露朝のサイバー協力関係 Viewpoint 北朝鮮とロシアの軍事的結び付き Viewpoint 「倒閉潮」に見る中国の生き地獄 Viewpoint 「停戦合意」は危険な前例 Viewpoint 棄教を強要された家庭連合信徒