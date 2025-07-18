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130年前の台湾領有を巡る憲法論争　大日本帝国憲法は適用されたのか

平成国際大学副学長　浅野　和生

By 浅野 和生

今から１３０年前、明治28（１８９５）年４月17日、日清戦争終結のための「下関講和条約」が調印された。【...全文を読む】

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