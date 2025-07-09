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体制維持へ欧米分断図る中国　最大の脅威は自由と民主主義　被害者を装い米国に責任転嫁

By マイルズ・ユー

中国の王毅外相は今月初め欧州で、中国の真の戦略を明らかにした。欧州連合（ＥＵ）の外交トップ、カヤ・カラス氏に、ロシアのウクライナ侵攻について、米国が勝利し、中国への対処に全力を注ぐことが可能になる恐れから、中国政府はロシアの敗北を容認できないと考えていることを明らかにしたものだが、非常識、厚かましいと言わざるを得ない。【...全文を読む】

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