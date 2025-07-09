トップオピニオンViewpoint体制維持へ欧米分断図る中国 最大の脅威は自由と民主主義 被害者を装い米国に責任転嫁 Viewpoint 体制維持へ欧米分断図る中国 最大の脅威は自由と民主主義 被害者を装い米国に責任転嫁 タグ会員向け 2025年7月10日 07時11分 By マイルズ・ユー XLINEFacebookEmailPrint 中国の王毅外相は今月初め欧州で、中国の真の戦略を明らかにした。欧州連合（ＥＵ）の外交トップ、カヤ・カラス氏に、ロシアのウクライナ侵攻について、米国が勝利し、中国への対処に全力を注ぐことが可能になる恐れから、中国政府はロシアの敗北を容認できないと考えていることを明らかにしたものだが、非常識、厚かましいと言わざるを得ない。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint Previous article沖縄を二度と戦場にしないために 貪欲な学びと建設的議論を 人気記事 Viewpoint 沖縄を二度と戦場にしないために 貪欲な学びと建設的議論を Viewpoint 権威主義から民主社会を守る鍵 多様な中間集団と宗教が重要に Viewpoint トランプ米大統領が学ぶべきこと ソ連崩壊へ導いたレーガン氏 Viewpoint 対馬の韓国展望所で見た奇妙な年表 「大韓民国」が２度も成立 Viewpoint ユーラシア権威主義勢力との百年戦争 欧州中心の冷戦終焉史観 Viewpoint 中露ランドパワーを合一させるな Viewpoint 中国共産党政治局会議で異変 「習近平排除」始めた可能性 Viewpoint 米国は中国に厳しい姿勢貫け 北京はジェノサイド政権 新着記事 Viewpoint 沖縄を二度と戦場にしないために 貪欲な学びと建設的議論を Viewpoint 権威主義から民主社会を守る鍵 多様な中間集団と宗教が重要に Viewpoint 失われた米国例外主義 イラン爆撃は再構築の出発点 Viewpoint 露朝中の連携深化は新たなサイバー脅威 Viewpoint 棄教を強要された家庭連合信徒 Viewpoint 中国・パキスタンの結び付き インドを意識した地政学的な関係 Viewpoint 戦略的抑止力としての体制転換 存続に執着する独裁政権 Viewpoint 対馬の韓国展望所で見た奇妙な年表 「大韓民国」が２度も成立 TOP記事（全期間） Viewpoint 対中債務に苦しむパキスタン 中パ経済回廊が大きな負担に Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint 新たな露朝のサイバー協力関係 Viewpoint 北朝鮮とロシアの軍事的結び付き Viewpoint 「倒閉潮」に見る中国の生き地獄 Viewpoint 「停戦合意」は危険な前例 Viewpoint トランプ米政権の対中外交