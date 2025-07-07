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沖縄を二度と戦場にしないために　貪欲な学びと建設的議論を

沖縄大学教授　宮城　能彦

By 宮城 能彦

今年は沖縄戦から80年目ということで新聞やテレビでの沖縄戦関連の記事や番組が目白押しである。【...全文を読む】

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