トップオピニオンViewpoint対馬の韓国展望所で見た奇妙な年表 「大韓民国」が２度も成立 Viewpoint 対馬の韓国展望所で見た奇妙な年表 「大韓民国」が２度も成立 宮塚コリア研究所代表 宮塚 利雄 タグ会員向け 2025年6月24日 08時41分 By 宮塚 利雄 XLINEFacebookEmailPrint 研究仲間から５月27日に対馬で「日本海海戦１２０周年記念慰霊祭」が行われるから参加しようと誘われ、行って来た。この時対馬では２０１２年に対馬市の観音寺から盗まれ、韓国に持ち込まれていた長崎県指定の有形文化財「観世音菩薩坐像」が13年ぶりに返還され、対馬博物館で特別展示されていた。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint Previous articleマズロー説を基にした離職率低減策 「達成感」与える仕組みを 人気記事 Viewpoint 中国製電池への依存深める日本のＥＶ 国家安保上の新たな脅威に Viewpoint 米価高騰への対応と食糧安保 市場任せ排し政策転換を Viewpoint ハラリ著『情報の人類史』を読む ＡＩの発展が世界の脅威に Viewpoint 空自スクランブル発進記録が示すもの 700回超の３分の２は中国向け Viewpoint 米国は中国に厳しい姿勢貫け 北京はジェノサイド政権 Viewpoint 米民主党全国委員長にマーティン氏 ドナー優先から労働者層重視へ Viewpoint 元ＦＢＩ長官の悪質な脅迫投稿 大統領暗殺示唆する写真 Viewpoint 日英同盟の教訓と国家ブランディング 新着記事 Viewpoint マズロー説を基にした離職率低減策 「達成感」与える仕組みを Viewpoint 出生数70万人割れ 崖っぷちの少子化政策 多角的な対策に着手を Viewpoint トランプ氏訪中のリスク 宣伝に利用される首脳会談 Viewpoint 元ＦＢＩ長官の悪質な脅迫投稿 大統領暗殺示唆する写真 Viewpoint 米国の新たなカトリック思想 「神の国」と「地の国」繋ぐ教会 Viewpoint 失業問題の深刻化暴かれた中国 窮余の策は新「上山下郷運動」 Viewpoint 米国内に巣くう中国人スパイ 根絶目指すトランプ政権 Viewpoint 空自スクランブル発進記録が示すもの 700回超の３分の２は中国向け TOP記事（全期間） Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint 北朝鮮とロシアの軍事的結び付き Viewpoint 新たな露朝のサイバー協力関係 Viewpoint 「倒閉潮」に見る中国の生き地獄 Viewpoint 「停戦合意」は危険な前例 Viewpoint トランプ米政権の対中外交 Viewpoint 対中債務に苦しむパキスタン 中パ経済回廊が大きな負担に