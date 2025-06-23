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対馬の韓国展望所で見た奇妙な年表　「大韓民国」が２度も成立

宮塚コリア研究所代表　宮塚　利雄

By 宮塚 利雄

研究仲間から５月27日に対馬で「日本海海戦１２０周年記念慰霊祭」が行われるから参加しようと誘われ、行って来た。この時対馬では２０１２年に対馬市の観音寺から盗まれ、韓国に持ち込まれていた長崎県指定の有形文化財「観世音菩薩坐像」が13年ぶりに返還され、対馬博物館で特別展示されていた。【...全文を読む】

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