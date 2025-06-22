トップオピニオンViewpointマズロー説を基にした離職率低減策 「達成感」与える仕組みを Viewpoint マズロー説を基にした離職率低減策 「達成感」与える仕組みを 平成国際大学名誉教授 佐藤 晴彦 タグ会員向け 2025年6月23日 07時50分 By 佐藤 晴彦 XLINEFacebookEmailPrint 少子化が進む中で現役世代の労働力不足も問題になってきている。ここではアダム・スミスとマズロー説により、離職防止の根本を考えてみよう。アダム・スミスが唱えた「神の見えざる手」とは、市場経済において、利潤動機に基づいた行動の結果、市場の需要量に見合った供給量が達成され調整される。その結果、このメカニズムが、社会全体の利益に貢献し社会全体の繁栄につながる、というものである。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint Previous article出生数70万人割れ 崖っぷちの少子化政策 多角的な対策に着手を 人気記事 Viewpoint トランプ米政権の対中外交 Viewpoint 中露ランドパワーを合一させるな Viewpoint 不寛容な社会となった現代 Viewpoint 変わりつつある沖縄の平和教育 悲惨さ知るだけでは不十分 Viewpoint 都知事選「石丸現象」を考える Viewpoint 米国の新たなカトリック思想 「神の国」と「地の国」繋ぐ教会 Viewpoint 軍事情報の“統制”強化する中国 Viewpoint “昭和の時代”を総括する年に 新着記事 Viewpoint 出生数70万人割れ 崖っぷちの少子化政策 多角的な対策に着手を Viewpoint トランプ氏訪中のリスク 宣伝に利用される首脳会談 Viewpoint 元ＦＢＩ長官の悪質な脅迫投稿 大統領暗殺示唆する写真 Viewpoint 米国の新たなカトリック思想 「神の国」と「地の国」繋ぐ教会 Viewpoint 失業問題の深刻化暴かれた中国 窮余の策は新「上山下郷運動」 Viewpoint 米国内に巣くう中国人スパイ 根絶目指すトランプ政権 Viewpoint 空自スクランブル発進記録が示すもの 700回超の３分の２は中国向け Viewpoint 米価高騰への対応と食糧安保 市場任せ排し政策転換を TOP記事（全期間） Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint 北朝鮮とロシアの軍事的結び付き Viewpoint 新たな露朝のサイバー協力関係 Viewpoint 「倒閉潮」に見る中国の生き地獄 Viewpoint 「停戦合意」は危険な前例 Viewpoint トランプ米政権の対中外交 Viewpoint 対中債務に苦しむパキスタン 中パ経済回廊が大きな負担に