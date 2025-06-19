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トランプ氏訪中のリスク　宣伝に利用される首脳会談

メディアで拡散、体制固めへ

By マイルズ・ユー

トランプ米大統領は、中国の習近平国家主席との長い電話会談で、訪中の招待を受け入れた。トランプ氏は、フェンタニル、レアアース、関税など、中国との具体的な問題解決にこの首脳会談を活用したいと考え、一方の習氏は、米国の中国共産党（ＣＣＰ）に対する政策全体を「リセット」することを目指している。【...全文を読む】

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