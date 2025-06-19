トップオピニオンViewpointトランプ氏訪中のリスク 宣伝に利用される首脳会談 Viewpoint トランプ氏訪中のリスク 宣伝に利用される首脳会談 メディアで拡散、体制固めへ タグ会員向け 2025年6月19日 09時06分 By マイルズ・ユー XLINEFacebookEmailPrint トランプ米大統領は、中国の習近平国家主席との長い電話会談で、訪中の招待を受け入れた。トランプ氏は、フェンタニル、レアアース、関税など、中国との具体的な問題解決にこの首脳会談を活用したいと考え、一方の習氏は、米国の中国共産党（ＣＣＰ）に対する政策全体を「リセット」することを目指している。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint Previous article元ＦＢＩ長官の悪質な脅迫投稿 大統領暗殺示唆する写真 人気記事 Viewpoint 元ＦＢＩ長官の悪質な脅迫投稿 大統領暗殺示唆する写真 Viewpoint “風船ビラ”に戦々恐々の北朝鮮 Viewpoint 米大統領選、経済が足かせのハリス氏 Viewpoint 米新政権と自由貿易体制の終焉 Viewpoint 米国の新たなカトリック思想 「神の国」と「地の国」繋ぐ教会 Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint 韓国の民主主義を守れ Viewpoint 変化・成長する時間感覚 パターン身に付け流れ速まる 新着記事 Viewpoint 元ＦＢＩ長官の悪質な脅迫投稿 大統領暗殺示唆する写真 Viewpoint 米国の新たなカトリック思想 「神の国」と「地の国」繋ぐ教会 Viewpoint 失業問題の深刻化暴かれた中国 窮余の策は新「上山下郷運動」 Viewpoint 米国内に巣くう中国人スパイ 根絶目指すトランプ政権 Viewpoint 空自スクランブル発進記録が示すもの 700回超の３分の２は中国向け Viewpoint 米価高騰への対応と食糧安保 市場任せ排し政策転換を Viewpoint “トランプデモクラシー”の時代が来るか マッキンリーとジャクソンを思慕 Viewpoint 国連加盟国として台湾承認を 偽りに満ちた決議２７５８号 TOP記事（全期間） Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint 北朝鮮とロシアの軍事的結び付き Viewpoint 新たな露朝のサイバー協力関係 Viewpoint 「倒閉潮」に見る中国の生き地獄 Viewpoint 「停戦合意」は危険な前例 Viewpoint トランプ米政権の対中外交 Viewpoint 化け物にされた安倍氏と立花氏