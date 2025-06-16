トップオピニオンViewpoint元ＦＢＩ長官の悪質な脅迫投稿　大統領暗殺示唆する写真
Viewpoint

元ＦＢＩ長官の悪質な脅迫投稿　大統領暗殺示唆する写真

エルドリッヂ研究所代表、政治学博士　ロバート・Ｄ・エルドリッヂ

By ロバート・Ｄ・エルドリッヂ

５月15日、ある元米連邦捜査局（ＦＢＩ）長官が、インスタグラムに貝殻で「８６４７」と並べた写真を投稿し、それを「散歩中に見つけたクールな貝殻の配置」と装った。これは巧妙さではなく、無責任さ、あるいは意図的な脅迫と見るべきだ。【...全文を読む】

🔒こちらの記事は会員向け記事です。
世界日報 日刊電子版購読申込み
spot_img
Previous article米国の新たなカトリック思想　「神の国」と「地の国」繋ぐ教会

人気記事

新着記事

TOP記事（全期間）

世界日報社について

関連サイト

ワシントン・タイムズ・ジャパン
月刊Viewpoint online
デジタルSunday世界日報
サンデー世界日報の申込みはこちら
Viewpoint Books

姉妹紙

米紙ワシントン・タイムズ
韓国紙セゲイルボ

ソーシャルメディア

spot_img
spot_img
LINE登録こちら

©2025 The Sekai Nippo. All rights reserved.

Google Translate »