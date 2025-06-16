トップオピニオンViewpoint元ＦＢＩ長官の悪質な脅迫投稿 大統領暗殺示唆する写真 Viewpoint 元ＦＢＩ長官の悪質な脅迫投稿 大統領暗殺示唆する写真 エルドリッヂ研究所代表、政治学博士 ロバート・Ｄ・エルドリッヂ タグ会員向け 2025年6月17日 08時23分 By ロバート・Ｄ・エルドリッヂ XLINEFacebookEmailPrint ５月15日、ある元米連邦捜査局（ＦＢＩ）長官が、インスタグラムに貝殻で「８６４７」と並べた写真を投稿し、それを「散歩中に見つけたクールな貝殻の配置」と装った。これは巧妙さではなく、無責任さ、あるいは意図的な脅迫と見るべきだ。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint Previous article米国の新たなカトリック思想 「神の国」と「地の国」繋ぐ教会 人気記事 Viewpoint 米国は中国に厳しい姿勢貫け 北京はジェノサイド政権 Viewpoint 和平に本気でないプーチン氏 軍備増強、兵器産業を強化 Viewpoint 79回目の「終戦の日」を前に Viewpoint 2025年、アメリカ依存症から脱却を Viewpoint 不寛容な社会となった現代 Viewpoint 新たな露朝のサイバー協力関係 Viewpoint 上級職４割、トランプ政権に抵抗 Viewpoint ユーラシア権威主義勢力との百年戦争 欧州中心の冷戦終焉史観 新着記事 Viewpoint 米国の新たなカトリック思想 「神の国」と「地の国」繋ぐ教会 Viewpoint 失業問題の深刻化暴かれた中国 窮余の策は新「上山下郷運動」 Viewpoint 米国内に巣くう中国人スパイ 根絶目指すトランプ政権 Viewpoint 空自スクランブル発進記録が示すもの 700回超の３分の２は中国向け Viewpoint 米価高騰への対応と食糧安保 市場任せ排し政策転換を Viewpoint “トランプデモクラシー”の時代が来るか マッキンリーとジャクソンを思慕 Viewpoint 国連加盟国として台湾承認を 偽りに満ちた決議２７５８号 Viewpoint 中国製電池への依存深める日本のＥＶ 国家安保上の新たな脅威に TOP記事（全期間） Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint 北朝鮮とロシアの軍事的結び付き Viewpoint 新たな露朝のサイバー協力関係 Viewpoint 「倒閉潮」に見る中国の生き地獄 Viewpoint 「停戦合意」は危険な前例 Viewpoint トランプ米政権の対中外交 Viewpoint 化け物にされた安倍氏と立花氏