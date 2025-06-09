トップオピニオンViewpoint空自スクランブル発進記録が示すもの 700回超の３分の２は中国向け Viewpoint 空自スクランブル発進記録が示すもの 700回超の３分の２は中国向け 平成国際大学副学長 浅野 和生 タグ会員向け 2025年6月10日 08時27分 By 浅野 和生 XLINEFacebookEmailPrint 総統就任１周年の前日に当たる５月19日月曜夜11時から、日本テレビ「ｎｅｗｓ ｚｅｒｏ」で、櫻井翔キャスターによる台湾・頼清徳総統への単独インタビューが放映された。90分のインタビューは10分に編集されていたが、中国の圧力によって台湾が晒（さら）されている安全保障上の危機を、隣国日本の一般視聴者に訴え、日本からの協力を強化させたいという頼総統の思いが伝わってきた。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint Previous article米価高騰への対応と食糧安保 市場任せ排し政策転換を 人気記事 Viewpoint 中国共産党政治局会議で異変 「習近平排除」始めた可能性 Viewpoint 大砲とバター 米政権の強まる要求 米を潤す考えから転換を Viewpoint 現実味帯びる習氏独裁体制の終焉 シンガポール前首相夫人が痛罵論評転載 Viewpoint 中国製電池への依存深める日本のＥＶ 国家安保上の新たな脅威に Viewpoint ハラリ著『情報の人類史』を読む ＡＩの発展が世界の脅威に Viewpoint 日英同盟の教訓と国家ブランディング Viewpoint 中国に舐められている日本 Viewpoint 米民主党全国委員長にマーティン氏 ドナー優先から労働者層重視へ 新着記事 Viewpoint 米価高騰への対応と食糧安保 市場任せ排し政策転換を Viewpoint “トランプデモクラシー”の時代が来るか マッキンリーとジャクソンを思慕 Viewpoint 国連加盟国として台湾承認を 偽りに満ちた決議２７５８号 Viewpoint 中国製電池への依存深める日本のＥＶ 国家安保上の新たな脅威に Viewpoint 議論できる沖縄にしよう 説得力ある言葉発する必要 Viewpoint 原発事故と日本学術会議 「汚染土」呼ばわりに沈黙貫く Viewpoint 和平に本気でないプーチン氏 軍備増強、兵器産業を強化 Viewpoint ハラリ著『情報の人類史』を読む ＡＩの発展が世界の脅威に TOP記事（全期間） Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint 北朝鮮とロシアの軍事的結び付き Viewpoint 新たな露朝のサイバー協力関係 Viewpoint 「倒閉潮」に見る中国の生き地獄 Viewpoint 「停戦合意」は危険な前例 Viewpoint トランプ米政権の対中外交 Viewpoint 化け物にされた安倍氏と立花氏