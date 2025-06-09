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空自スクランブル発進記録が示すもの　700回超の３分の２は中国向け

平成国際大学副学長　浅野　和生

By 浅野 和生

総統就任１周年の前日に当たる５月19日月曜夜11時から、日本テレビ「ｎｅｗｓ　ｚｅｒｏ」で、櫻井翔キャスターによる台湾・頼清徳総統への単独インタビューが放映された。90分のインタビューは10分に編集されていたが、中国の圧力によって台湾が晒（さら）されている安全保障上の危機を、隣国日本の一般視聴者に訴え、日本からの協力を強化させたいという頼総統の思いが伝わってきた。【...全文を読む】

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