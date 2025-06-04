トップオピニオンViewpoint国連加盟国として台湾承認を 偽りに満ちた決議２７５８号 Viewpoint 国連加盟国として台湾承認を 偽りに満ちた決議２７５８号 ハドソン研究所中国センター所長 マイルズ・ユー タグ会員向け 2025年6月5日 08時39分 By マイルズ・ユー XLINEFacebookEmailPrint 近代外交史において、国連総会決議２７５８号ほど混乱と歪曲（わいきょく）と不正の種をまいた文書はない。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint Previous article中国製電池への依存深める日本のＥＶ 国家安保上の新たな脅威に 人気記事 Viewpoint 露派兵北朝鮮兵士の“命の代償” 遺族に「平壌居住権」付与か Viewpoint 武器生産国に移行するウクライナ Viewpoint 韓国の民主主義を守れ Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint トランプ外交の問題点 ニクソン政権との類似と相違 Viewpoint 団塊世代の全員が後期高齢者に Viewpoint ユーラシア権威主義勢力との百年戦争 欧州中心の冷戦終焉史観 Viewpoint 宗教を誤解している若者たち 新着記事 Viewpoint 中国製電池への依存深める日本のＥＶ 国家安保上の新たな脅威に Viewpoint 議論できる沖縄にしよう 説得力ある言葉発する必要 Viewpoint 原発事故と日本学術会議 「汚染土」呼ばわりに沈黙貫く Viewpoint 和平に本気でないプーチン氏 軍備増強、兵器産業を強化 Viewpoint ハラリ著『情報の人類史』を読む ＡＩの発展が世界の脅威に Viewpoint 露派兵北朝鮮兵士の“命の代償” 遺族に「平壌居住権」付与か Viewpoint 米民主党全国委員長にマーティン氏 ドナー優先から労働者層重視へ Viewpoint 米国は中国に厳しい姿勢貫け 北京はジェノサイド政権 TOP記事（全期間） Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint 北朝鮮とロシアの軍事的結び付き Viewpoint 新たな露朝のサイバー協力関係 Viewpoint 「倒閉潮」に見る中国の生き地獄 Viewpoint 「停戦合意」は危険な前例 Viewpoint トランプ米政権の対中外交 Viewpoint 化け物にされた安倍氏と立花氏