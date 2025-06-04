トップオピニオンViewpoint国連加盟国として台湾承認を　偽りに満ちた決議２７５８号
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国連加盟国として台湾承認を　偽りに満ちた決議２７５８号

ハドソン研究所中国センター所長　マイルズ・ユー

By マイルズ・ユー

近代外交史において、国連総会決議２７５８号ほど混乱と歪曲（わいきょく）と不正の種をまいた文書はない。【...全文を読む】

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