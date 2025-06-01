トップオピニオンViewpoint議論できる沖縄にしよう 説得力ある言葉発する必要 Viewpoint 議論できる沖縄にしよう 説得力ある言葉発する必要 沖縄大学教授 宮城 能彦 タグ会員向け 2025年6月2日 08時57分 By 宮城 能彦 XLINEFacebookEmailPrint 今年は戦後80年、沖縄戦終結から80年ということでさまざまなイベントが既に行われている。嬉（うれ）しいことに私にもいわゆる「平和教育」の講師依頼が幾つか来ている。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint Previous article原発事故と日本学術会議 「汚染土」呼ばわりに沈黙貫く 人気記事 Viewpoint 日英同盟の教訓と国家ブランディング Viewpoint “昭和の時代”を総括する年に Viewpoint 偏向し不誠実な米大統領選討論会 Viewpoint 不寛容な社会となった現代 Viewpoint 「倒閉潮」に見る中国の生き地獄 Viewpoint プレミア12優勝、台湾の歓喜と悲哀 Viewpoint 新しい世界秩序は形成されるのか？ 第一主義を唱える米国 Viewpoint 大統領候補を「選定」する米民主党 新着記事 Viewpoint 原発事故と日本学術会議 「汚染土」呼ばわりに沈黙貫く Viewpoint 和平に本気でないプーチン氏 軍備増強、兵器産業を強化 Viewpoint ハラリ著『情報の人類史』を読む ＡＩの発展が世界の脅威に Viewpoint 露派兵北朝鮮兵士の“命の代償” 遺族に「平壌居住権」付与か Viewpoint 米民主党全国委員長にマーティン氏 ドナー優先から労働者層重視へ Viewpoint 米国は中国に厳しい姿勢貫け 北京はジェノサイド政権 Viewpoint 大砲とバター 米政権の強まる要求 米を潤す考えから転換を Viewpoint 中国製技術導入の戦略的リスク 脅かされる国家安全保障 TOP記事（全期間） Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint 北朝鮮とロシアの軍事的結び付き Viewpoint 新たな露朝のサイバー協力関係 Viewpoint 「倒閉潮」に見る中国の生き地獄 Viewpoint 「停戦合意」は危険な前例 Viewpoint トランプ米政権の対中外交 Viewpoint 化け物にされた安倍氏と立花氏