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議論できる沖縄にしよう　説得力ある言葉発する必要

沖縄大学教授　宮城　能彦

By 宮城 能彦

今年は戦後80年、沖縄戦終結から80年ということでさまざまなイベントが既に行われている。嬉（うれ）しいことに私にもいわゆる「平和教育」の講師依頼が幾つか来ている。【...全文を読む】

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