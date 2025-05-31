トップオピニオンViewpoint原発事故と日本学術会議 「汚染土」呼ばわりに沈黙貫く Viewpoint 原発事故と日本学術会議 「汚染土」呼ばわりに沈黙貫く 著述家 加藤 文宏 タグ会員向け 2025年5月31日 13時08分 By 加藤 文宏 XLINEFacebookEmailPrint 東日本大震災と原発事故から14年。あの時、私たちは天災と原子力災害だけでなく、未曾有の情報災害を経験した。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint Previous article和平に本気でないプーチン氏 軍備増強、兵器産業を強化 人気記事 Viewpoint ＳＮＳと政治の関わり Viewpoint トランプ氏とマッキンリーの共通点 高率関税で自国産業保護 Viewpoint トランプ米大統領が学ぶべきこと ソ連崩壊へ導いたレーガン氏 Viewpoint 米大統領候補が描く国際貿易 Viewpoint 和平に本気でないプーチン氏 軍備増強、兵器産業を強化 Viewpoint 残酷な中国「メダリスト量産体制」 Viewpoint 新たな露朝のサイバー協力関係 Viewpoint ヒマラヤで領土拡張図る中国 新着記事 Viewpoint 和平に本気でないプーチン氏 軍備増強、兵器産業を強化 Viewpoint ハラリ著『情報の人類史』を読む ＡＩの発展が世界の脅威に Viewpoint 露派兵北朝鮮兵士の“命の代償” 遺族に「平壌居住権」付与か Viewpoint 米民主党全国委員長にマーティン氏 ドナー優先から労働者層重視へ Viewpoint 米国は中国に厳しい姿勢貫け 北京はジェノサイド政権 Viewpoint 大砲とバター 米政権の強まる要求 米を潤す考えから転換を Viewpoint 中国製技術導入の戦略的リスク 脅かされる国家安全保障 Viewpoint 現実味帯びる習氏独裁体制の終焉 シンガポール前首相夫人が痛罵論評転載 TOP記事（全期間） Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint 北朝鮮とロシアの軍事的結び付き Viewpoint 新たな露朝のサイバー協力関係 Viewpoint 「倒閉潮」に見る中国の生き地獄 Viewpoint 「停戦合意」は危険な前例 Viewpoint トランプ米政権の対中外交 Viewpoint 化け物にされた安倍氏と立花氏