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原発事故と日本学術会議　「汚染土」呼ばわりに沈黙貫く

著述家　加藤 文宏

By 加藤 文宏

東日本大震災と原発事故から14年。あの時、私たちは天災と原子力災害だけでなく、未曾有の情報災害を経験した。【...全文を読む】

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