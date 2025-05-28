トップオピニオンViewpoint和平に本気でないプーチン氏 軍備増強、兵器産業を強化 Viewpoint 和平に本気でないプーチン氏 軍備増強、兵器産業を強化 米コラムニスト・元米国防副次官 ジェド・バビン タグ会員向け 2025年5月29日 08時30分 By ジェド・バビン XLINEFacebookEmailPrint ロシアのプーチン大統領が今月中旬、イスタンブールでの和平交渉にウクライナを招待した時、多くの人が和平は近いと思った。しかし、プーチン氏がソ連帝国を復活させたいと願ってきたことや、ソ連国家保安委員会（ＫＧＢ）と長く関わってきたことを知っているわれわれ専門家は、懐疑的だった。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint Previous articleハラリ著『情報の人類史』を読む ＡＩの発展が世界の脅威に 人気記事 Viewpoint 宗教を誤解している若者たち Viewpoint 軍事情報の“統制”強化する中国 Viewpoint 大砲とバター 米政権の強まる要求 米を潤す考えから転換を Viewpoint 尹大統領逮捕を喜べない金総書記 Viewpoint 核廃絶に向けた努力こそ重要 Viewpoint 中国製技術導入の戦略的リスク 脅かされる国家安全保障 Viewpoint 現実味帯びる習氏独裁体制の終焉 シンガポール前首相夫人が痛罵論評転載 Viewpoint 米民主党全国委員長にマーティン氏 ドナー優先から労働者層重視へ 新着記事 Viewpoint ハラリ著『情報の人類史』を読む ＡＩの発展が世界の脅威に Viewpoint 露派兵北朝鮮兵士の“命の代償” 遺族に「平壌居住権」付与か Viewpoint 米民主党全国委員長にマーティン氏 ドナー優先から労働者層重視へ Viewpoint 米国は中国に厳しい姿勢貫け 北京はジェノサイド政権 Viewpoint 大砲とバター 米政権の強まる要求 米を潤す考えから転換を Viewpoint 中国製技術導入の戦略的リスク 脅かされる国家安全保障 Viewpoint 現実味帯びる習氏独裁体制の終焉 シンガポール前首相夫人が痛罵論評転載 Viewpoint 中国のサイバー経済戦 軍事侵攻せず台湾支配も TOP記事（全期間） Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint 北朝鮮とロシアの軍事的結び付き Viewpoint 新たな露朝のサイバー協力関係 Viewpoint 「倒閉潮」に見る中国の生き地獄 Viewpoint 「停戦合意」は危険な前例 Viewpoint トランプ米政権の対中外交 Viewpoint 化け物にされた安倍氏と立花氏