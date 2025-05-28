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和平に本気でないプーチン氏　軍備増強、兵器産業を強化

米コラムニスト・元米国防副次官　ジェド・バビン

By ジェド・バビン

ロシアのプーチン大統領が今月中旬、イスタンブールでの和平交渉にウクライナを招待した時、多くの人が和平は近いと思った。しかし、プーチン氏がソ連帝国を復活させたいと願ってきたことや、ソ連国家保安委員会（ＫＧＢ）と長く関わってきたことを知っているわれわれ専門家は、懐疑的だった。【...全文を読む】

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