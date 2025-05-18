トップオピニオンViewpoint中国製技術導入の戦略的リスク 脅かされる国家安全保障 Viewpoint 中国製技術導入の戦略的リスク 脅かされる国家安全保障 拓殖大学国際日本文化研究所客員教授 ペマ・ギャルポ タグ会員向け 2025年5月19日 07時20分 By ペマ・ギャルボ XLINEFacebookEmailPrint 「21世紀は情報を制する者が世界を制する」この言葉は、小生の恩師で『悪の論理：地政学とは何か』の著者である、故・倉前盛通先生の予言的名言である。世界がトランプに振り回されているうち、中国は巧みに情報を制しようとしている。 【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint Previous article現実味帯びる習氏独裁体制の終焉 シンガポール前首相夫人が痛罵論評転載 人気記事 Viewpoint オバマ氏演説に黒人反発 Viewpoint 米ミサイル防衛網の構築急げ 進む核拡散、抑止力に懸念 Viewpoint 今の時代の福祉とは何か 社保・サービスになった介護 Viewpoint トランプ関税の危うさを問う 諸外国との協定反故に Viewpoint 中国共産党の「屈辱の世紀」愛国に見せ掛けた裏切り Viewpoint 「停戦合意」は危険な前例 Viewpoint ヘグセス米国防長官の軍改革 戦士の精神回復を最優先 Viewpoint 時間がかかり過ぎる兵器調達 新着記事 Viewpoint 現実味帯びる習氏独裁体制の終焉 シンガポール前首相夫人が痛罵論評転載 Viewpoint 中国のサイバー経済戦 軍事侵攻せず台湾支配も Viewpoint マズロー説と労働者への取り組み ５段階の欲求実現支援を Viewpoint 「日本が一番好き」76％の衝撃 親日本・台湾の熱い期待 Viewpoint ユーラシア権威主義勢力との百年戦争 欧州中心の冷戦終焉史観 Viewpoint 中国共産党の「屈辱の世紀」愛国に見せ掛けた裏切り Viewpoint トランプ関税の危うさを問う 諸外国との協定反故に Viewpoint 沖縄の日本復帰53周年に思う 選ばなかった「琉球独立」 TOP記事（全期間） Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint 北朝鮮とロシアの軍事的結び付き Viewpoint 新たな露朝のサイバー協力関係 Viewpoint 「倒閉潮」に見る中国の生き地獄 Viewpoint 「停戦合意」は危険な前例 Viewpoint トランプ米政権の対中外交 Viewpoint 化け物にされた安倍氏と立花氏