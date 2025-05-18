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中国製技術導入の戦略的リスク　脅かされる国家安全保障

拓殖大学国際日本文化研究所客員教授　ペマ・ギャルポ

By ペマ・ギャルボ

「21世紀は情報を制する者が世界を制する」この言葉は、小生の恩師で『悪の論理：地政学とは何か』の著者である、故・倉前盛通先生の予言的名言である。世界がトランプに振り回されているうち、中国は巧みに情報を制しようとしている。　【...全文を読む】

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