トップオピニオンViewpointユーラシア権威主義勢力との百年戦争　欧州中心の冷戦終焉史観
Viewpoint

ユーラシア権威主義勢力との百年戦争　欧州中心の冷戦終焉史観

東洋大学名誉教授　西川佳秀

By 西川 佳秀

アジア版ＮＡＴＯ（北大西洋条約機構）結成という石破茂首相の主張は、極めて評判が悪かった。各国が対ソ脅威で一致していた冷戦期欧州における集団防衛機構の構想を、時代も地政的環境も大きく異なる現在のアジアに当てはめようとした点に問題があるからだ。【...全文を読む】

🔒こちらの記事は会員向け記事です。
世界日報 日刊電子版購読申込み
spot_img
Previous article中国共産党の「屈辱の世紀」愛国に見せ掛けた裏切り

人気記事

新着記事

TOP記事（全期間）

世界日報社について

関連サイト

ワシントン・タイムズ・ジャパン
月刊Viewpoint online
デジタルSunday世界日報
サンデー世界日報の申込みはこちら
Viewpoint Books

姉妹紙

米紙ワシントン・タイムズ
韓国紙セゲイルボ

ソーシャルメディア

spot_img
spot_img
LINE登録こちら

©2024 The Sekai Nippo. All rights reserved.

Google Translate »