トップオピニオンViewpointユーラシア権威主義勢力との百年戦争 欧州中心の冷戦終焉史観 Viewpoint ユーラシア権威主義勢力との百年戦争 欧州中心の冷戦終焉史観 東洋大学名誉教授 西川佳秀 タグ会員向け 2025年5月10日 07時33分 By 西川 佳秀 XLINEFacebookEmailPrint アジア版ＮＡＴＯ（北大西洋条約機構）結成という石破茂首相の主張は、極めて評判が悪かった。各国が対ソ脅威で一致していた冷戦期欧州における集団防衛機構の構想を、時代も地政的環境も大きく異なる現在のアジアに当てはめようとした点に問題があるからだ。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint Previous article中国共産党の「屈辱の世紀」愛国に見せ掛けた裏切り 人気記事 Viewpoint 新しい世界秩序は形成されるのか？ 第一主義を唱える米国 Viewpoint 世界秩序の再構築狙う中国 Viewpoint 中国、パートナーから戦略的脅威に 「偉大なる復興」目指す習氏 Viewpoint トランプ氏とマッキンリーの共通点 高率関税で自国産業保護 Viewpoint トランプ米大統領が学ぶべきこと ソ連崩壊へ導いたレーガン氏 Viewpoint 2025年、アメリカ依存症から脱却を Viewpoint クレムリンに巣食う心情はルサンチマン 覇権に向け同盟概念持たず Viewpoint 時間がかかり過ぎる兵器調達 新着記事 Viewpoint 中国共産党の「屈辱の世紀」愛国に見せ掛けた裏切り Viewpoint トランプ関税の危うさを問う 諸外国との協定反故に Viewpoint 沖縄の日本復帰53周年に思う 選ばなかった「琉球独立」 Viewpoint 米国は戦場バイオ技術で中国に遅れ 立法措置が早急に必要 Viewpoint 弱者に仕えた教皇フランシスコ 思いやりへの力強いシグナル Viewpoint ビットコイン保有量世界３位の北朝鮮 ハッキングで“外貨”獲得 Viewpoint 揺らぐ司法の中立性 民主主義を損なう政治化 Viewpoint 霞が関の地盤沈下、永田町と連動 質向上へ政官の交流禁止を TOP記事（全期間） Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint 北朝鮮とロシアの軍事的結び付き Viewpoint 新たな露朝のサイバー協力関係 Viewpoint 「倒閉潮」に見る中国の生き地獄 Viewpoint 「停戦合意」は危険な前例 Viewpoint トランプ米政権の対中外交 Viewpoint 化け物にされた安倍氏と立花氏