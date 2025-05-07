トップオピニオンViewpoint中国共産党の「屈辱の世紀」愛国に見せ掛けた裏切り Viewpoint 中国共産党の「屈辱の世紀」愛国に見せ掛けた裏切り ハドソン研究所中国センター所長 マイルズ・ユー タグ会員向け 2025年5月8日 07時48分 By マイルズ・ユー XLINEFacebookEmailPrint 中国共産党を信じるなら、それは中国人民の無私の守護者であり、国家再生のためにたゆまぬ努力を続け、片手に赤旗、片手に平和の鳩を掲げて「屈辱の世紀」の暗雲を振り払うだろう。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint Previous articleトランプ関税の危うさを問う 諸外国との協定反故に 人気記事 Viewpoint 揺らぐ司法の中立性 民主主義を損なう政治化 Viewpoint トランプ関税の危うさを問う 諸外国との協定反故に Viewpoint 韓国の戒厳令発令騒動に思う Viewpoint 共和党、新時代の幕開け 大統領が上下両院を支配 Viewpoint 変わりつつある沖縄の平和教育 悲惨さ知るだけでは不十分 Viewpoint 米国が直面する「憲法危機」 Viewpoint 国守る意志示したウクライナ Viewpoint イタリアのアクィ師団の悲劇 新着記事 Viewpoint トランプ関税の危うさを問う 諸外国との協定反故に Viewpoint 沖縄の日本復帰53周年に思う 選ばなかった「琉球独立」 Viewpoint 米国は戦場バイオ技術で中国に遅れ 立法措置が早急に必要 Viewpoint 弱者に仕えた教皇フランシスコ 思いやりへの力強いシグナル Viewpoint ビットコイン保有量世界３位の北朝鮮 ハッキングで“外貨”獲得 Viewpoint 揺らぐ司法の中立性 民主主義を損なう政治化 Viewpoint 霞が関の地盤沈下、永田町と連動 質向上へ政官の交流禁止を Viewpoint 中国、パートナーから戦略的脅威に 「偉大なる復興」目指す習氏 TOP記事（全期間） Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint 北朝鮮とロシアの軍事的結び付き Viewpoint 新たな露朝のサイバー協力関係 Viewpoint 「倒閉潮」に見る中国の生き地獄 Viewpoint 「停戦合意」は危険な前例 Viewpoint トランプ米政権の対中外交 Viewpoint 化け物にされた安倍氏と立花氏