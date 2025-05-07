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中国共産党の「屈辱の世紀」愛国に見せ掛けた裏切り

ハドソン研究所中国センター所長　マイルズ・ユー

By マイルズ・ユー

中国共産党を信じるなら、それは中国人民の無私の守護者であり、国家再生のためにたゆまぬ努力を続け、片手に赤旗、片手に平和の鳩を掲げて「屈辱の世紀」の暗雲を振り払うだろう。【...全文を読む】

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