トップオピニオンViewpoint沖縄の日本復帰53周年に思う 選ばなかった「琉球独立」 Viewpoint 沖縄の日本復帰53周年に思う 選ばなかった「琉球独立」 沖縄大学教授 宮城能彦 タグ会員向け 2025年5月5日 08時50分 By 宮城 能彦 XLINEFacebookEmailPrint ５月15日は沖縄の日本復帰の日である。今年で53年目となった。改めてその意味することを書いてみたい。１９７２年に沖縄が復帰した時、私は小学校６年生であった。復帰運動の中心的な担い手であった先生たちの思いは小学生にも伝わっていたので、私たちも日本復帰の日が楽しみであった。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint Previous article米国は戦場バイオ技術で中国に遅れ 立法措置が早急に必要 人気記事 Viewpoint 自由貿易体制を壊すのは誰か Viewpoint 台湾侵攻を防ぐための対中戦略 Viewpoint 北朝鮮とロシアの軍事的結び付き Viewpoint 世界秩序の再構築狙う中国 Viewpoint 「倒閉潮」に見る中国の生き地獄 Viewpoint 映画「ビヨンド・ユートピア 脱北」 Viewpoint ハリス氏の恐るべき初インタビュー Viewpoint クレムリンに巣食う心情はルサンチマン 覇権に向け同盟概念持たず 新着記事 Viewpoint 米国は戦場バイオ技術で中国に遅れ 立法措置が早急に必要 Viewpoint 弱者に仕えた教皇フランシスコ 思いやりへの力強いシグナル Viewpoint ビットコイン保有量世界３位の北朝鮮 ハッキングで“外貨”獲得 Viewpoint 揺らぐ司法の中立性 民主主義を損なう政治化 Viewpoint 霞が関の地盤沈下、永田町と連動 質向上へ政官の交流禁止を Viewpoint 中国、パートナーから戦略的脅威に 「偉大なる復興」目指す習氏 Viewpoint トランプ氏とマッキンリーの共通点 高率関税で自国産業保護 Viewpoint アントネッロ「天正遣欧使節の音楽」 西洋音楽と古謡の奇跡的出会い TOP記事（全期間） Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint 北朝鮮とロシアの軍事的結び付き Viewpoint 新たな露朝のサイバー協力関係 Viewpoint 「倒閉潮」に見る中国の生き地獄 Viewpoint 「停戦合意」は危険な前例 Viewpoint トランプ米政権の対中外交 Viewpoint 上級職４割、トランプ政権に抵抗