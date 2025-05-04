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沖縄の日本復帰53周年に思う 選ばなかった「琉球独立」

沖縄大学教授　宮城能彦

By 宮城 能彦

５月15日は沖縄の日本復帰の日である。今年で53年目となった。改めてその意味することを書いてみたい。１９７２年に沖縄が復帰した時、私は小学校６年生であった。復帰運動の中心的な担い手であった先生たちの思いは小学生にも伝わっていたので、私たちも日本復帰の日が楽しみであった。【...全文を読む】

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