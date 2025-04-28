トップオピニオンViewpointビットコイン保有量世界３位の北朝鮮　ハッキングで“外貨”獲得
Viewpoint

ビットコイン保有量世界３位の北朝鮮　ハッキングで“外貨”獲得

宮塚コリア研究所代表　宮塚　利雄

By 宮塚 利雄

話は少し古くなるが、今年２月21日にドバイに本社を置く世界３位の暗号資産取引所バイビットがサイバー攻撃によるハッキングで約15億㌦（約２２５０億円）相当の仮想通貨が窃取される事件が発生した。単独の仮想通貨窃盗事件としては史上最大の被害額となったと指摘されるが、この事件には北朝鮮のハッカー集団が深く関与していたのである。【...全文を読む】

🔒こちらの記事は会員向け記事です。
世界日報 日刊電子版購読申込み
spot_img
Previous article揺らぐ司法の中立性　民主主義を損なう政治化

人気記事

新着記事

TOP記事（全期間）

世界日報社について

関連サイト

ワシントン・タイムズ・ジャパン
月刊Viewpoint online
デジタルSunday世界日報
サンデー世界日報の申込みはこちら
Viewpoint Books

姉妹紙

米紙ワシントン・タイムズ
韓国紙セゲイルボ

ソーシャルメディア

spot_img
spot_img
LINE登録こちら

©2024 The Sekai Nippo. All rights reserved.

Google Translate »