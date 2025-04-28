トップオピニオンViewpointビットコイン保有量世界３位の北朝鮮 ハッキングで“外貨”獲得 Viewpoint ビットコイン保有量世界３位の北朝鮮 ハッキングで“外貨”獲得 宮塚コリア研究所代表 宮塚 利雄 タグ会員向け 2025年4月29日 06時16分 By 宮塚 利雄 XLINEFacebookEmailPrint 話は少し古くなるが、今年２月21日にドバイに本社を置く世界３位の暗号資産取引所バイビットがサイバー攻撃によるハッキングで約15億㌦（約２２５０億円）相当の仮想通貨が窃取される事件が発生した。単独の仮想通貨窃盗事件としては史上最大の被害額となったと指摘されるが、この事件には北朝鮮のハッカー集団が深く関与していたのである。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint Previous article揺らぐ司法の中立性 民主主義を損なう政治化 人気記事 Viewpoint 化け物にされた安倍氏と立花氏 Viewpoint 対中債務に苦しむパキスタン 中パ経済回廊が大きな負担に Viewpoint 中国、パートナーから戦略的脅威に 「偉大なる復興」目指す習氏 Viewpoint チャイニーズ・ドリームの破滅 Viewpoint トランプ2．0、対中戦略に焦点 Viewpoint 上級職４割、トランプ政権に抵抗 Viewpoint オバマ氏演説に黒人反発 Viewpoint 徒労に終わる習氏の「神頼み」 新着記事 Viewpoint 揺らぐ司法の中立性 民主主義を損なう政治化 Viewpoint 霞が関の地盤沈下、永田町と連動 質向上へ政官の交流禁止を Viewpoint 中国、パートナーから戦略的脅威に 「偉大なる復興」目指す習氏 Viewpoint トランプ氏とマッキンリーの共通点 高率関税で自国産業保護 Viewpoint アントネッロ「天正遣欧使節の音楽」 西洋音楽と古謡の奇跡的出会い Viewpoint 対中債務に苦しむパキスタン 中パ経済回廊が大きな負担に Viewpoint 米ミサイル防衛網の構築急げ 進む核拡散、抑止力に懸念 Viewpoint 中国共産党政治局会議で異変 「習近平排除」始めた可能性 TOP記事（全期間） Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint 北朝鮮とロシアの軍事的結び付き Viewpoint 新たな露朝のサイバー協力関係 Viewpoint 「倒閉潮」に見る中国の生き地獄 Viewpoint 「停戦合意」は危険な前例 Viewpoint トランプ米政権の対中外交 Viewpoint 上級職４割、トランプ政権に抵抗