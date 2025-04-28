トップオピニオンViewpoint揺らぐ司法の中立性 民主主義を損なう政治化 Viewpoint 揺らぐ司法の中立性 民主主義を損なう政治化 著述家 加藤文宏 タグ会員向け 2025年4月28日 09時31分 By 加藤 文宏 XLINEFacebookEmailPrint 手元に『あたらしい憲法のはなし』のコピー本がある。太平洋戦争後に中学１年生の教科書として使われ、後に副読本となった文部省作成の学習書だ。戦争放棄と書かれた巨大なるつぼで兵器が溶解されて、さまざまなインフラが飛び出してくる挿絵に見覚えがある方もいるだろう。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint Previous article霞が関の地盤沈下、永田町と連動 質向上へ政官の交流禁止を 人気記事 Viewpoint トランプ2．0、対中戦略に焦点 Viewpoint 韓国の民主主義を守れ Viewpoint 上級職４割、トランプ政権に抵抗 Viewpoint 共和党、新時代の幕開け 大統領が上下両院を支配 Viewpoint ヘグセス米国防長官の軍改革 戦士の精神回復を最優先 Viewpoint 中国のサイバースパイ活動 Viewpoint 世界秩序の再構築狙う中国 Viewpoint 化け物にされた安倍氏と立花氏 新着記事 Viewpoint 霞が関の地盤沈下、永田町と連動 質向上へ政官の交流禁止を Viewpoint 中国、パートナーから戦略的脅威に 「偉大なる復興」目指す習氏 Viewpoint トランプ氏とマッキンリーの共通点 高率関税で自国産業保護 Viewpoint アントネッロ「天正遣欧使節の音楽」 西洋音楽と古謡の奇跡的出会い Viewpoint 対中債務に苦しむパキスタン 中パ経済回廊が大きな負担に Viewpoint 米ミサイル防衛網の構築急げ 進む核拡散、抑止力に懸念 Viewpoint 中国共産党政治局会議で異変 「習近平排除」始めた可能性 Viewpoint コミュニケーションと物と人の関係 万物を通して伝わる思い 着る物・着ける物が人に影響 TOP記事（全期間） Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 難しくなった習主席の台湾侵攻 Viewpoint 北朝鮮とロシアの軍事的結び付き Viewpoint 新たな露朝のサイバー協力関係 Viewpoint 「倒閉潮」に見る中国の生き地獄 Viewpoint 「停戦合意」は危険な前例 Viewpoint トランプ米政権の対中外交 Viewpoint 上級職４割、トランプ政権に抵抗