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揺らぐ司法の中立性　民主主義を損なう政治化

著述家　加藤文宏

By 加藤 文宏

手元に『あたらしい憲法のはなし』のコピー本がある。太平洋戦争後に中学１年生の教科書として使われ、後に副読本となった文部省作成の学習書だ。戦争放棄と書かれた巨大なるつぼで兵器が溶解されて、さまざまなインフラが飛び出してくる挿絵に見覚えがある方もいるだろう。【...全文を読む】

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