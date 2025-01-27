トップオピニオンViewpoint年賀状を廃止して思うこと Viewpoint 年賀状を廃止して思うこと 文芸評論家 菊田 均 タグ会員向け 2025年1月28日 06時25分 By 編集部 XLINEFacebookEmailPrint 今年の正月、年賀状を廃止した。廃止の意向を各位にあらかじめ伝えることもしなかった。思いついたのが12月中旬だったので、連絡する余裕もなかった。【...全文を読む】 🔒こちらの記事は会員向け記事です。 XLINEFacebookEmailPrint Previous article尹大統領逮捕を喜べない金総書記 人気記事 Viewpoint 台湾侵攻を防ぐための対中戦略 Viewpoint 「北朝鮮人権映画祭」の２作品 Viewpoint 米空軍の再建が急務 Viewpoint 韓国の戒厳令発令騒動に思う Viewpoint 共和党、新時代の幕開け 大統領が上下両院を支配 Viewpoint 世界各国に影響力拡大する中国 Viewpoint 新たな露朝のサイバー協力関係 Viewpoint 武器生産国に移行するウクライナ 新着記事 Viewpoint 尹大統領逮捕を喜べない金総書記 Viewpoint 習主席新年演説での「看板下ろし」 Viewpoint 上級職４割、トランプ政権に抵抗 Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 少子化時代の理想の夫婦関係、お互いの貢献に感謝する Viewpoint 社会政策に価値観の裏打ち必要 Viewpoint 共和党、新時代の幕開け 大統領が上下両院を支配 Viewpoint 情報・経済で揺さぶる中国ＡＩ車 TOP記事（全期間） Viewpoint “昭和の時代”を総括する年に Viewpoint 上級職４割、トランプ政権に抵抗 Viewpoint 2025年、アメリカ依存症から脱却を Viewpoint 少子化時代の理想の夫婦関係、お互いの貢献に感謝する Viewpoint 共和党、新時代の幕開け 大統領が上下両院を支配 Viewpoint トランプ氏はレーガンになれるか Viewpoint ロシア国営メディアのプロパガンダ、60％の真実と40％のウソ Viewpoint 習主席新年演説での「看板下ろし」