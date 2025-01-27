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年賀状を廃止して思うこと

文芸評論家　菊田　均

By 編集部

今年の正月、年賀状を廃止した。廃止の意向を各位にあらかじめ伝えることもしなかった。思いついたのが12月中旬だったので、連絡する余裕もなかった。【...全文を読む】

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